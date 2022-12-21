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Лучшие молодежные и детские спектакли со всех 14 регионов Приволжского федерального округа будут обсуждаться в режиме онлайн в ходе телемоста.
В Самаре прошло обсуждение итогов регионального этапа фестиваля «Театральное Приволжье – 2022»
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В Самаре прошло обсуждение итогов регионального этапа фестиваля «Театральное Приволжье – 2022»

21 декабря 2022 20:12
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Лучшие молодежные и детские спектакли со всех 14 регионов Приволжского федерального округа будут обсуждаться в режиме онлайн в ходе телемоста.

20 декабря в пресс-центре Самарского областного вещательного агентства прошло обсуждение итогов регионального этапа фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье – 2022».

Впервые фестиваль "Театральное Приволжье" прошел в 2019 году. Это окружной общественный проект, созданный по инициативе полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Проект направлен на популяризацию театрального искусства и расширение культурного кругозора молодых людей, поддержку и развитие любительских коллективов, сохранение театральных традиций.

Губернатор Самарской области, руководитель комиссии Госсовета по направлению «Культура» Дмитрий Азаров уделяет особое внимание развитию и поддержке «Театрального Приволжья». В Самарской области фестиваль способствует объединению театрального сообщества, росту интереса к театру жителей региона, развитию творческого потенциала молодёжи

За прошедшие годы число участников фестиваля заметно выросло. На этот раз театральные заявки пришли от 18 муниципальных образований нашей губернии. Кто из них прошел в следующий этап фестиваля, жюри пока держит в тайне. Это станет известно в начале будущего года. Лучшие молодежные и детские спектакли со всех 14 регионов Приволжского федерального округа будут обсуждаться в режиме онлайн в ходе телемоста.

Член жюри фестиваля, доцент кафедры актерского искусства и сценической речи театрального факультета Самарского института культуры Вадим Горбунов поделился своими впечатлениями от увиденных постановок:
- Многие коллективы отличились оригинальными театральными решениями. Они порадовали разнообразием жанров. Особенность нынешнего конкурса в том, что много музыкальных спектаклей. В некоторых из них ребята поют в течение часа и делают это вполне профессионально.
Темы постановок - самые разные. Если раньше молодежные коллективы представляли в основном сказки и бытовые истории, то в нынешнем году многие из них обратились к насущным проблемам современного общества.
Нам, членам жюри, интересны и робкие пробы детских коллективов. Даже если это пока не спектакли, а двадцатиминутные сценические зарисовки. Но и там можно увидеть новые необычные идеи.

Александр Бригаднов, актер спектакля "Аленький цветочек", ставшего победителем регионального этапа фестиваля в 2019 году, поделился своим мнением о фестивале:

""Театральное Приволжье" - это возможность молодым проявить себя, для многих - старт в профессию. Таким для нас стал спектакль "Аленький цветочек", вызвавший большой интерес у публики. Мы показывали его на самых разных площадках. На окружном этапе фестиваля этот спектакль занял третье место. До сих пор с трепетом вспоминаем о работе над ним. Радует, что у фестиваля - достойное профессиональное жюри, которое подходит к конкурсным спектаклям с жесткими критериями".

Самарскую область на окружном этапе будут представлять два спектакля - молодежный и детский. Их названия - пока держат в секрете. Всего за победу в этих двух номинациях будут соревноваться 28 коллективов. Также жюри всех 14 регионов выберут лучшего актера и режиссера. Результаты 4-го сезона фестиваля подведут по традиции - в День театра 27 марта.

 

Фото:  департамент информационной политики СО

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