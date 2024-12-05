В Самаре прошла презентация сборника "Культурная жизнь Самарской губернии"

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4 декабря в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоялась презентация сборника документов и материалов «Культурная жизнь Самарской губернии в годы Первой мировой войны (июль 1914 – октябрь 1917)». Просветительская встреча прошла при участии авторов-составителей сборника, а также представителей краеведческого сообщества.

Недавно вышедшая в печать книга стала концептуальным продолжением изданного в 2014 году сборника «Самарская губерния в годы Первой мировой войны. Июль 1914 – февраль 1917 гг.», в котором отражены различные стороны общественной жизни нашего региона. Свежее издание целиком и полностью сфокусировано на сфере культуры того места и времени – теме, которая и по сей день занимает многих искусствоведов и любителей истории родного края. На страницах книги можно найти огромное количество ценнейших архивных сведений о самарских театрах, образовательных учреждениях, музеях, библиотеках, известных людях из мира искусства, посещавших нашу губернию в те далёкие годы. Одним из составителей сборника, а также его главным вдохновителем был кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела редких книг СОУНБ Андрей Калягин. Увы, ему не было суждено увидеть конечный результат работы над книгой: учёный ушёл из жизни в ноябре 2020 года. Тем не менее его труд продолжили коллеги из СОУНБ – учёный секретарь Яна Цыганова, главный библиограф краеведческого отдела Екатерина Лопатина и главный библиограф отдела правовой и патентно-технической информации Алексей Александров.

«Практически все сферы культурной жизни были так или иначе отражены в книге: театральная жизнь, музыкальная жизнь, литература, развитие библиотечного дела, книжная культура, музеи, кинематограф, образование и просвещение, досуг», – так обозначила содержание сборника Яна Цыганова, добавив, что работа над книгой заняла многие годы упорного коллективного труда.

Главный библиограф краеведческого отдела СОУНБ, заслуженный работник культуры России Александр Завальный так прокомментировал значение книги для краеведов: «Тема сборника – уникальная, сложная и очень интересная. Самарская губерния в годы Первой мировой войны – это настоящий Вавилон, куда переехало очень много людей из прифронтовой зоны… Актёры, художники, писатели, музыканты… Материал благодатный. И эта книга – на века. К ней будет обращаться не одно поколение самарцев и не один десяток диссертаций будут защищены на основе тех материалов, которые собраны в этой книге».

«Наши замечательные библиотекари совершили подвиг. 958 страниц – страшно подумать, какая работа это была», – отметил в конце встречи декан исторического факультета Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королёва Ярослав Голубинов. Он же добавил, что авторы будущих подобных сборников могут рассчитывать на содействие студентов и преподавателей истфака в работе над их составлением.

Сборник документов и материалов «Культурная жизнь Самарской губернии в годы Первой мировой войны (июль 1914 – октябрь 1917)» напечатан тиражом 300 экземпляров. Совсем скоро ознакомиться с ним можно будет в СОУНБ, а также в некоторых других библиотеках Самарской области.