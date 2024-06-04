В Самаре пройдут Большие гастроли> Московского театра "Et Cetera"

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С 12 по 16 июня 2024 года состоятся «Большие гастроли» Московского театра «Et Cetera» п/р А.Калягина в Самару, организованные ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации. В рамках направления «Ведущие театры» программы «Большие гастроли» на сцене Самарского академического театра драмы имени М. Горького пройдут показы спектаклей «Ревизор.Версия» Н.Гоголя, «Любовная досада» Ж.-Б.Мольера, «Стакан воды» Э.Скриба.

«Благодаря Всероссийскому гастрольно-концертному плану жители даже самых отдаленных уголков нашей страны могут вживую увидеть постановки федеральных театров, побывать на концерте любимого коллектива», – отметила Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

12 и 13 июня. Начало в 18:30

«Ревизор.Версия»

Автор: Н.В.Гоголя

Комедия, 16+

Режиссер – Роберт Стуруа

Спектакль известного грузинского режиссера Роберта Стуруа «Ревизор.Версия» - это еще одна версия из множества других: выдающихся постановок и канувших в лету, поставленных в России и за рубежом.

Свой спектакль режиссер так и назвал «Ревизор. Версия», и в этой оригинальной версии впервые за всю сценическую историю пьесы, Хлестакова, молодого человека 23 лет, как написано у автора, играет выдающийся российский артист Александр Калягин, которому уже далеко за тридцать. А проворовавшихся чиновников во главе с Городничим, которых по традиции играли маститые, достигшие зрелого возраста артисты, в спектакле Стуруа исполняют молодые артисты труппы.

В спектакле заняты: нар. арт. РСФСР Александр Калягин, засл. арт. РФ Владимир Скворцов, нар. арт. РФ Наталья Благих, Кристина Гагуа, Иван Косичкин, заслуженный артист РФ Сергей Тонгур, Артём Блинов, Евгений Шевченко, Андрей Кондаков, Федор Бавтриков, Александр Жоголь, Евгений Тихомиров, Григорий Старостин, Тимофей Дунаев, Елизавета Рыжих, Кирилл Лоскутов

Александр Калягин стал лауреатом театральной премии "Московский комсомолец" (сезон 2016/2017) в категории "Мэтры: лучшая мужская роль", а также лауреатом театральной премии "Звезда Театрала" в номинации "Лучшая мужская роль" - за исполнение роли Хлестакова в спектакле "Ревизор.Версия". Спектакль - лауреат театральной премии СТД РФ "Гвоздь сезона" (2018).

За исполнение главных ролей в спектакле «Ревизор.Версия» народная артистка РФ Наталья Благих и заслуженный артист РФ Владимир Скворцов были удостоены Премии города Москвы в области литературы и искусства (сентябрь 2020г.).

15 июня. Начало в 18.00

«Любовная досада»

Автор: Ж.-Б. Мольер

комедия 12+

Перевод Т.Л. Щепкиной-Куперник

Режиссер – Григорий Дитятковский

Спектакль «Любовная забава» поставлен известным режиссером, лауреатом множества престижных театральных премий Григорием Дитятковским. Как признался сам режиссер, малоизвестную пьесу французского комедиографа Жана-Батиста Мольера он выбрал потому, что был совершенно заворожен красотой изумительного перевода Т.Л. Щепкиной-Куперник.

Спектакль «Любовная досада» не стал изысканной и красивой безделушкой, которой только любуешься, но которая не трогает ни души, ни ума, ни сердца. Напротив, на этом спектакле весело смеешься, сочувствуешь персонажам, увлеченно следишь за любовными и очень запутанными интригами, неизбежными разоблачениями и тайными встречами.

В спектакле властвует игровая стихия, его пространство заполнено истинной мольеровской театральностью. Красивые декорации и красивые костюмы, оригинальная музыка и точный пластический рисунок у каждого персонажа – все это делает спектакль зрелищным, ярким и увлекательным.

В спектакле заняты: Александр Ливанов, Анастасия Шумилкина, Екатерина Егорова, заслуженный артист РФ Владимир Селезнев, Павел Галынский, Федор Бавтриков, Наталья Баландина, Андрей Кондаков, Владимир Урм, Павел Суханов, Евгений Тихомиров

16 июня. Начало в 18.00

«СТАКАН ВОДЫ»

Автор: Эжен Скриб

комедия

16+

Перевод К.Фельдмана

Режиссер-постановщик - Борис Морозов

В основе спектакля пьеса известного французского драматурга Эжена Скриба, написанная им в 1840 году. Пьеса имеет огромную сценическую историю, ставилась во многих театрах мира. Первая постановка в России была осуществлена на сцене Малого театра с участием великих артистов прославленной труппы. Сюжет пьесы построен на реальных исторических событиях, но мастерски переработанных в остроумную, изящную комедию. Скриб — драматург, который виртуозно строит драматургическую интригу, сочиняет искрометные диалоги, оригинальные характеры. Пьеса «Стакан воды» - это классическая комедия, которая остается актуальной на протяжении уже полутора веков. Политические интриги остроумно соседствуют с любовными, лихо переплетаются, становятся зависимыми друг от друга. А в результате судьбы стран, охваченных войной, решают три дамы, увлеченные молодым красивым офицером. Вернее, ревность одной, коварство другой и искренняя любовь третьей.

В спектакле заняты: Наталия Житкова, нар. арт. России Наталья Благих, засл. арт. России Николай Козак, Егор Гордиенко, Кристина Гагуа, Андрей Кондаков, Иван Косичкин, Александра Белоглазова.

Фото: pxhere.com