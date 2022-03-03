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В Самаре пройдут торжественные памятные мероприятия, посвящённые 80-летию первого исполнения Ленинградской симфонии Дмитрия Шостаковича 

3 марта 2022 15:17
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Важной вехой  в жизни Самарского академического театра оперы и балета стало присвоение ему имени Дмитрия Дмитриевича Шостаковича.

5 марта 2022 года исполняется 80 лет со дня первого исполнения Седьмой «Ленинградской» симфонии Дмитрия Шостаковича в Куйбышеве. Подготовка к этому событию началась в Самарской области еще в прошлом году, итогом проделанной работы станет комплекс разноплановых событий и мероприятий, посвящённых юбилею произведения. 

28 февраля состоялась видеоконференция, посвящённая предстоящему событию, которая положила начало торжественным мероприятиям. Участники конференции – Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор Большого театра Владимир Урин – обсудили подготовку к юбилею и его актуальность в современных реалиях. «Эта особая ситуация, в которой сегодня находится Россия, весь наш народ, сплачивая все общество, придает особый статус культурному событию, которое пройдет в Самаре. Мы постараемся сделать все, чтобы как можно больше людей приняли участие в этом важном событии в культурной жизни нашей страны», – отметил Дмитрий Азаров.

Важной вехой  в жизни Самарского академического театра оперы и балета стало присвоение ему имени Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Соответствующее Постановление Правительства Самарской области подписано 1 марта 2022 года. Теперь учреждение культуры будет официально именоваться «Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д.Шостаковича». Таким образом решено увековечить память народного артиста СССР.

4 марта стартуют основные праздничные мероприятия. На площади будет установлена интерактивная инсталляция, созданная медиахудожниками студии креативных технологий Playtronica. Жители и гости региона услышат фрагменты первой части произведения Шостаковича, а также узнают, какой символический смысл несет в себе партия того или иного инструмента. 

5 марта в Белоколонном фойе Самарского академического театра оперы и балета начнет работу выставка, рассказывающая историю создания Седьмой симфонии: как Дмитрий Шостакович начал её писать в блокадном Ленинграде, а завершил уже в Куйбышеве, как шла подготовка к её исполнению и как состоялась премьера, а также о том, почему симфония покорила мир и стала убедительным доказательством того, что искусство сильнее войны.

Визуально выставка будет представлять собой масштабную инсталляцию, восстанавливающую рассадку оркестра с исторической фотографии репетиции симфонии в начале 1942 года в фойе Куйбышевского дома культуры. Посетители выставки смогут изучить исторические материалы, узнают, как была написана симфония, и увидят вблизи инструменты, на которых она исполняется. Важной частью станут интерактивные элементы, расположенные на местах, где сидели музыканты оркестра. С их помощью можно услышать воспоминания оркестрантов, дирижёра и самого Дмитрия Шостаковича. На выставке будет представлено множество документальных материалов, фотографий, фрагментов видео и воспоминаний самого композитора и его современников. Работать выставка будет с 5 по 28 марта 2022 года. 

Кульминацией значимого культурного события станет концерт. Ровно 80 лет спустя повторится история. Так же как в 1942 году, в 2022 году на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д.Шостаковича будет звучать Седьмая (Ленинградская) симфония в исполнении оркестра Большого театра России. Гастроли реализуются ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ. Дирижировать будет музыкальный руководитель и главный дирижёр Большого театра Туган Сохиев. И вновь музыка Шостаковича станет символом жизни и борьбы.

В 1942 году Дмитрий Шостакович написал великую музыку, которая в самый сложный этап войны побуждала людей верить в себя, свой народ и неотвратимую победу. Спустя 80 лет великое произведение приобретет новый контекст прочтения, прочувствуется через призму современных реалий, но самые главные истины – вера в силу единства, вера в правду и справедливость – будут по-прежнему утвердительно звучать в произведении. Концерт состоится 5 марта, начало в 21:00.

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