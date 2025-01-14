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В Самаре пройдет встреча с писательницей и музыкантом Анной Ветлугиной

14 января 2025 10:38
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В Самаре пройдет встреча с писательницей и музыкантом Анной Ветлугиной

15 января в 18:00 в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки пройдёт творческая встреча с Анной Ветлугиной – московской писательницей, композитором, музыкантом. Специальная гостья библиотеки расскажет самарцам о своих литературных и музыкальных работах, а также исполнит несколько авторских композиций.

Анна Ветлугина – редкий человек из мира творчества, состоявшийся одновременно в разнонаправленных ипостасях. Органистка и пианистка, автор музыки к фильмам и театральным постановкам, сочинительница исторических и фэнтезийных литературных произведений, основательница и руководительница ансамбля «Кантикум», педагог, лауреат международных музыкальных конкурсов, член Союза композиторов и Союза писателей России, и всё это – про неё. Среди многочисленных книг Анны Михайловны можно найти издания серии «Жизнь замечательных людей», посвящённые биографиям Данте Алигьери, Франциска Ассизского, Игнатия Лойоле. А музыка в исполнении артистки часто звучит в крупнейшем католическом храме России – в соборе Непорочного Зачатия Девы Марии, где Анна служит главным органистом.

В предстоящую среду Анна Ветлугина побывает в гостях в СОУНБ и приглашает своих читателей и слушателей на проникновенный диалог о литературе, искусстве и других волнующих вещах. Хотите стать его участником? Тогда приходите в «Новое пространство»!

15 января в 18:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, галерея «Новое пространство» (1 этаж).

Вход свободный!

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