В Самаре пройдет Всероссийский театральный фестиваль «Русская классика. Страницы прозы»

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С 8 по 13 ноября на сцене муниципального театра «Камерная сцена» состоится четвертый Всероссийский фестиваль «Русская классика. Страницы прозы».

Всероссийский театральный фестиваль «Русская классика. Страницы прозы» - единственный в своем роде, он собирает спектакли профессиональных театральных коллективов страны, поставленные по инсценировкам русской классической прозы. Русская классика сегодня актуальна, как никогда, она является основой духовной жизни нашего общества, формирует систему нравственных ценностей.

«Это особенное событие, поскольку фестиваль имеет исследовательскую функцию – мы можем увидеть спектакли, поставленные по романам, повестям и сверить наши впечатления от прочитанного с тем, что увидим на сцене. Прозаическое произведение поднимает множество тем, о которых читатель может позже порассуждать, подумать. Уверен, зрители получат большое удовольствие от встречи с хорошим русским языком, который живет на страницах прозы», - отметил Заслуженный артист РФ, лауреат Национальной премии «Золотая маска» Владимир Гальченко.

Фестиваль всероссийского уровня внес весомый вклад в развитие культурной жизни города, с годами стал одним из символов театральной Самары, он формирует и укрепляет положительный имидж города как культурной столицы Поволжья.

Начиная с 2014 года на фестивале было показано 20 спектаклей театрами из Молдовы (Кишенева), Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Химок, Пензы, Липецка, Тамбова, Орла, Ульяновска.

На IV театральный фестиваль приглашены 8 театров: «Театр на Васильевском» (г. Санкт-Петербург), Государственный драматический «Театр Дождей» (г. Санкт-Петербург), Тамбовский молодежный театр (г. Тамбов), Арзамасский театр драмы (г. Арзамас), Драматический театр «Колесо» им. Глеба Дроздова (г. Тольятти), муниципальный театр драмы и комедии «Самарская площадь» (г. Самара), муниципальный театр для детей и молодежи «Мастерская» (г. Самара), муниципальный «Театр для всей семьи «Витражи» (г. Самара).

«Это единственный фестиваль в России, на котором демонстрируют спектакли не по пьесам, а на основе русской классической прозы. Таким образом, это не только театральный, но и литературный фестиваль. Мы проводим его в четвертый раз и его география очень широкая, множество театров приняли в нем участие за эти годы», - рассказала режиссер, директор МБУК г.о. Самара «Театр драмы «Камерная сцена» Софья Рубина.

Для 2 000 самарских зрителей современные театры - участники фестиваля покажут 9 спектаклей, нравственной сутью которых будут традиционные российские духовные ценности. Фестиваль способствует развитию художественный вкуса, пробуждению в зрителе интереса к русскому языку, литературному классическому наследию, шедеврам русской словесности.

Фото: администрация Самары