В Самаре пройдет третья лекция цикла «Женщины в киновселенной Эльдара Рязанова»

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21 ноября (четверг) в 18.30 в Музее Эльдара Рязанова пройдет третья лекция цикла «Женщины в киновселенной Эльдара Рязанова» (12+). Ее тема – «Судьбы женщин в дореволюционной России: образ бесприданницы в фильме «Жестокий романс» (12+). Прочитает лекцию старший научный сотрудник музея Ирина Янцен.

Лекция приурочена к 40-летию выхода на экраны «Жестокого романса» (12+), а также в рамках празднования дня рождения Эльдара Рязанова.

Могла ли судьба Ларисы Огудаловой сложиться иначе? Какая жизнь ждала девушку в царской России, не имеющую приданого? Могла ли Огудалова рассчитывать на счастливую жизнь с любимым? Ответы на эти и многие другие вопросы посетители узнают на лекции, посвященной анализу образа дворянки Ларисы Огудаловой, чья семья обеднела после смерти отца.

Вход на мероприятие – 200 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cDCecy