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В Самаре пройдет третья лекция цикла «Женщины в киновселенной Эльдара Рязанова»

18 ноября 2024 09:36
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В Самаре пройдет третья лекция цикла «Женщины в киновселенной Эльдара Рязанова»

21 ноября (четверг) в 18.30 в Музее Эльдара Рязанова пройдет третья лекция цикла «Женщины в киновселенной Эльдара Рязанова» (12+). Ее тема – «Судьбы женщин в дореволюционной России: образ бесприданницы в фильме «Жестокий романс» (12+). Прочитает лекцию старший научный сотрудник музея Ирина Янцен.
Лекция приурочена к 40-летию выхода на экраны «Жестокого романса» (12+), а также в рамках празднования дня рождения Эльдара Рязанова.
Могла ли судьба Ларисы Огудаловой сложиться иначе? Какая жизнь ждала девушку в царской России, не имеющую приданого? Могла ли Огудалова рассчитывать на счастливую жизнь с любимым? Ответы на эти и многие другие вопросы посетители узнают на лекции, посвященной анализу образа дворянки Ларисы Огудаловой, чья семья обеднела после смерти отца.
Вход на мероприятие – 200 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cDCecy

23 ноября (суббота) в 16.00 в Музее-галерее «Заварка» пройдет лекция «Григорий Козинцев-педагог» (12+). Ее прочитает известный киновед, кинокритик, историк кино, кандидат искусствоведения Евгений Марголит.
Мероприятие проходит в рамках лектория Музея Эльдара Рязанова «Феномены кино» и приурочено к празднованию дня рождения Эльдара Рязанова. Эта лекция из цикла «Феномены кино» станет последней в этом году, но лекторий продолжится в 2025 году.
На лекции речь пойдет об одном из самых знаменитых преподавателей режиссерского дела в СССР, Григории Козинцеве, и его уникальном подходе к обучению. Козинцев говорил, что «воздух режиссера – это современная жизнь, но обязательно пережитая и продуманная им самим, история его века». Его учениками были Станислав Ростоцкий, Василий Катанян, Илья Авербах, Игорь Масленников, Вениамин Дорман, Алексей Герман и, конечно, Эльдар Рязанов.
Евгений Марголит сам долгое время работал педагогом. На его счету больше 300 статей в кинопрессе, научных сборниках, коллективных монографиях. В 1998 году он стал обладателем премии Гильдии киноведов и кинокритиков России в категории «Теория и история кино».
Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Количество мест ограничено, предварительная запись по телефону: +7(846)332-05-16

Теги: Мероприятия

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