В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «По следам Юрия Деточкина»

17 июля (четверг) в 18.30 пройдет пешеходная экскурсия «По следам Юрия Деточкина» (12+). Ее проведет историк, старший научный сотрудник Музея Эльдара Рязанова Вячеслав Вербовой.
Фильм «Берегись автомобиля» (12+) неотрывно связан с Самарой. Его режиссер, Эльдар Рязанов, родился в нашем городе, а прототип главного героя, Юрия Деточкина, по легенде тоже был нашим земляком. Персонаж и его создатель теперь увековечены в бронзе, а соединяет памятники улица Льва Толстого.
На экскурсии посетители узнают об истории создания фильма и интересные факты со съемок кинокартины, а также найдут следы Деточкина в Самаре.
Место сбора группы – вход в Музей Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120). Продолжительность экскурсии – примерно 1,5 часа.
Вход на мероприятие – 350 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cNh7Up
19 июля (суббота) в 11.00 в Сквере Эльдара Рязанова пройдут экскурсия по выставке «Будь готов!» (12+) и подвижные игры (6+).
Посетители увидят лучшие образцы детского кино и литературы второй половины 1930-х – первой половины 1940-х годов, а также услышат рассказ о том, какими были пионеры накануне и во время войны, что лежало в основе их ценностей, каким был их мир детства. Затем участники поиграют в популярные дворовые игры – «Море волнуется, раз…» и «Колечко-колечко, выйди на крылечко».
Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Предварительная запись не требуется.