В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «По следам Юрия Деточкина»

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17 июля (четверг) в 18.30 пройдет пешеходная экскурсия «По следам Юрия Деточкина» (12+). Ее проведет историк, старший научный сотрудник Музея Эльдара Рязанова Вячеслав Вербовой.

Фильм «Берегись автомобиля» (12+) неотрывно связан с Самарой. Его режиссер, Эльдар Рязанов, родился в нашем городе, а прототип главного героя, Юрия Деточкина, по легенде тоже был нашим земляком. Персонаж и его создатель теперь увековечены в бронзе, а соединяет памятники улица Льва Толстого.

На экскурсии посетители узнают об истории создания фильма и интересные факты со съемок кинокартины, а также найдут следы Деточкина в Самаре.

Место сбора группы – вход в Музей Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120). Продолжительность экскурсии – примерно 1,5 часа.

Вход на мероприятие – 350 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cNh7Up