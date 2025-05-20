В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «Навстречу модернизму»

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24 мая (суббота) в 16.00 старший научный сотрудник Музея-галереи «Заварка» Кирилл Гуров прочитает лекцию «Смотрим на город через фотографию» (12+).

На действующей в «Заварке» выставке «Здесь осталось детство» (12+) представлен большой архив фотографий, сделанных в военном Куйбышеве. Для чего люди фотографировали город? Как раскрывается суть снимков в зависимости от жанра? Посетители узнают о разных видах городской съемки, рассмотрят архитектурные, уличные и любительские фотографии, а также кадры, сделанные специально для медиа. Кроме того, гости лекции порассуждают, что фотографии прошлого могут рассказать нам сегодня.

Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cM648n