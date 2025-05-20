В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «Навстречу модернизму»

24 мая (суббота) в 16.00 старший научный сотрудник Музея-галереи «Заварка» Кирилл Гуров прочитает лекцию «Смотрим на город через фотографию» (12+).
На действующей в «Заварке» выставке «Здесь осталось детство» (12+) представлен большой архив фотографий, сделанных в военном Куйбышеве. Для чего люди фотографировали город? Как раскрывается суть снимков в зависимости от жанра? Посетители узнают о разных видах городской съемки, рассмотрят архитектурные, уличные и любительские фотографии, а также кадры, сделанные специально для медиа. Кроме того, гости лекции порассуждают, что фотографии прошлого могут рассказать нам сегодня.
Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cM648n
В воскресенье, 25 мая, в 15.00 пройдет пешеходная экскурсия «Навстречу модернизму» (6+). Ее проведет краевед, теоретик искусства, преподаватель Самарского областного училища культуры и искусств, научный сотрудник музея Олег Баулин.
В процессе прогулки экскурсанты узнают о жизни и деятельности Вагана Каркарьяна, а также увидят уникальные памятники деревянного зодчества, исследованием, популяризацией и защитой которых занимался известный самарский архитектор. Кроме того, на экскурсии будет затронута тема художественных работ Каркарьяна – участники узнают о процессе их создания и особенностях.
Место сбора – ул. Самарская, 207а. Продолжительность экскурсии – примерно 1,5 часа.
Стоимость участия – 350 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cM6D1H