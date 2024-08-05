В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «Куйбышев – дипломатическая столица»

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8 августа (четверг) в 18.30 пройдет пешеходная экскурсия «Куйбышев – дипломатическая столица» (12+). Ее проведет историк, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой.

Город Куйбышев, как военная столица СССР, имеет много интересных граней. Одной из самых малоизученных и интересных страниц истории Запасной столицы остается пребывание посольств иностранных государств в 1941-1943-х годах. Участники экскурсии увидят объекты, в которых размещались члены дипломатических миссий, и узнают, какой след в истории города оставили дипломаты.

Место сбора – ул. Фрунзе, 120. Стоимость участия – 350 рублей. Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cyNbeP

В субботу, 10 августа, в 16.30 состоится лекция «Самара Спортивная» (12+). Ее почитает историк, главный хранитель музея Татьяна Пульная.

Гости услышат об истории появления в Самаре яхт-клуба, познакомятся с ассортиментом инвентаря в местных магазинах и узнают, где они располагались, а также познакомятся с основными вехами развития спорта в регионе.

Вход на мероприятие – 200 рублей. Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cySR9J