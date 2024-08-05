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В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «Куйбышев – дипломатическая столица»

5 августа 2024 09:48
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В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «Куйбышев – дипломатическая столица»

8 августа (четверг) в 18.30 пройдет пешеходная экскурсия «Куйбышев – дипломатическая столица» (12+). Ее проведет историк, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой.
Город Куйбышев, как военная столица СССР, имеет много интересных граней. Одной из самых малоизученных и интересных страниц истории Запасной столицы остается пребывание посольств иностранных государств в 1941-1943-х годах. Участники экскурсии увидят объекты, в которых размещались члены дипломатических миссий, и узнают, какой след в истории города оставили дипломаты.
Место сбора – ул. Фрунзе, 120. Стоимость участия – 350 рублей. Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cyNbeP

В субботу, 10 августа, в 16.30 состоится лекция «Самара Спортивная» (12+). Ее почитает историк, главный хранитель музея Татьяна Пульная.
Гости услышат об истории появления в Самаре яхт-клуба, познакомятся с ассортиментом инвентаря в местных магазинах и узнают, где они располагались, а также познакомятся с основными вехами развития спорта в регионе.
Вход на мероприятие – 200 рублей. Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cySR9J

11 августа (воскресенье) в 11.00 в рамках интерактивной программы «Старые игры о главном» (6+) пройдет игра «Холодно-горячо» с темой «Поиск волшебной лампы» (6+). Детям  нужно будет отгадать предметы по принципу игры «Холодно-горячо».
Стоимость участия – 200 рублей. Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cyNbZh

Теги: Мероприятия

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