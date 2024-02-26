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В Самаре пройдет лекция в рамках областного общественно-просветительского проекта «За родное – за своё»

26 февраля 2024 13:53
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В Самаре пройдет лекция в рамках областного общественно-просветительского проекта «За родное – за своё»

«За родное – за своё» – уникальный общественно-просветительский проект, в рамках которого проходит цикл лекций, посвященных истории Самарской области. Проведение акции приурочено к 175-летию со дня основания Самарской губернии, которое будет отмечаться в январе 2026 года. 

Организаторами и партнёрами акции являются Ассоциация «Совет муниципальных образований Самарской области», Самарская региональная общественная организация по развитию патриотизма и духовности «Общественно-патриотический комитет Самарской области», региональное отделение Российского общества «Знание» в Самарской области. Акция «За родное – за своё» призвана пробудить интерес у жителей региона к истории родного края, актуализировать знания о достопримечательностях, природных богатствах, социально-экономической значимости и символике Самарского региона, содействовать развитию гражданского общества и социальной ответственности каждого жителя.

В рамках проекта в официальных группах филиала Общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское общество «Знание» во «ВКонтакте» (https://vk.com/club222722124 ,  https://vk.com/znanie_samgtu) уже опубликованы лекции Михаила Чиркова, кандидата исторических наук, доцента кафедры Отечественной истории и историографии Самарского университета. Лекция «Куйбышев - город Трудовой славы (1941-1945 гг.)». Натальи Стребковой, заведующей краеведческим отделом СОУНБ и Андрея Елисеева, кандидата наук, преподавателя кафедры Отечественной истории и историографии Самарского университета. Лекция «Парад на площади Куйбышева 7 ноября 1941 года». Лекция Андрея Елисеева «Куйбышев – запасная столица СССР», цикл сюжетов «Неочевидная Самара» журналиста, фотографа, автора и ведущей Инги Пеннер.

Продолжает цикл выступлений – лекция «Становление Самарской губернии». «Почему лекция названа «Становление Самарской губернии»? Потому что это было время становления региона, когда силы местной власти, общественности были направлены на формирование и развитие экономической, социальной, культурной сфер жизни региона. Конечно, это огромный хронологический период и рассказать обо всех событиях, деятелях крайне сложно, поэтому для вас я постарался рассказать о наиболее значимых событиях и людях», – обратился Андрей Елисеев к слушателям лектория областного общественно-просветительского проекта «За родное – за своё».

Кого называют «отцом Самарской губернии»? Где в Самаре расположена стела, на которой нанесены строки из Указа Николая I об образовании Самарской губернии? Сколько уездов было в Самарской губернии? Ответы на эти и многие другие вопросы в лекции Елисеева Андрея Ивановича, подготовленной специально для самарского областного общественно-просветительского проекта «За родное – за своё»!

Присоединяйтесь к акции «За родное – за своё» в официальных группах филиала Общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское общество «Знание» во «ВКонтакте» (https://vk.com/club222722124https://vk.com/znanie_samgtu).

15, 16 и 17 марта 2024 года участники акции смогут проверить знания, полученные в ходе проекта «За родное – за своё», ответив на вопросы викторины, и таким образом получить шанс выиграть один из ценных призов:

– автомобиль «Лада»;

– поездку в Москву на выставку «Россия» на ВДНХ;

– тур выходного дня по Самарской области;

– туристический набор, состоящий из планшета, мощного портативного зарядного устройства и термокружки.

Ответы на вопросы викторины – в каждой лекции проекта!

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