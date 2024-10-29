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Самарцев приглашают на вечер вокальной, камерной и органной музыки в зал Самарской кирхи
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В Самаре пройдет лекция «Сказка как зеркало новой реальности: «Василиса Прекрасная» Александра Роу»

29 октября 2024 10:44
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В Самаре пройдет лекция «Сказка как зеркало новой реальности: «Василиса Прекрасная» Александра Роу»

2 ноября (суббота) в 16.00 в Музее-галерее «Заварка» пройдет лекция «Сказка как зеркало новой реальности: «Василиса Прекрасная» Александра Роу» (12+). Ее прочитает исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник Музея Эльдара Рязанова Олег Горяинов.

Вторую работу Александра Роу «Василиса Прекрасная» (1939, 6+) по праву называют сказкой, перевернувший мировой кинематограф. На лекции речь пойдет об истории создания фильма и об идейном контексте, из которого выросла эта картина. Лектор уделит особое внимание трансформациям женских персонажей, по которым можно проследить за особенностями общества тех лет.

Вход на мероприятие – 250 рублей.

Просим обратить внимание – количество мест на мероприятия ограничено, поэтому требуется обязательная предварительная запись в социальных сетях Музея-галереи «Заварка».

 

Теги: Мероприятия

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