В Самаре пройдет лекция «От космоса до комикса: как «Союзмультфильм» осваивал научную фантастику»

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21 сентября (суббота) в 16.00 пройдет лекция «От космоса до комикса: как «Союзмультфильм» осваивал научную фантастику» (12+). Ее прочитает историк кино, кинообозреватель газеты «Ведомости», автор Telegram-канала «Звоните Гайдаю!» Николай Корнацкий (Москва).

Мероприятие организовано в рамках лектория Музея Эльдара Рязанова «Феномены кино».

За всю советскую историю «Союзмультфильма» на киностудии был снят всего один полнометражный научно-фантастический мультфильм. Есть несколько причин этого «фантастического» дефицита. Одна из них заключается в том, что жанр долгое время считался «немультипликационным». На лекции гости узнают, как режиссеры пытались анимационно «оправдать» жанр, почему у братьев Стругацких не состоялась карьера на «Союзмультфильме», а также другие интересные факты.