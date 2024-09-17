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В Самаре пройдет лекция «От космоса до комикса: как «Союзмультфильм» осваивал научную фантастику»
В Самаре пройдет лекция «От космоса до комикса: как «Союзмультфильм» осваивал научную фантастику»
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В Самаре пройдет лекция «От космоса до комикса: как «Союзмультфильм» осваивал научную фантастику»
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В Самаре пройдет лекция «От космоса до комикса: как «Союзмультфильм» осваивал научную фантастику»

17 сентября 2024 09:55
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В Самаре пройдет лекция «От космоса до комикса: как «Союзмультфильм» осваивал научную фантастику»

21 сентября (суббота) в 16.00 пройдет лекция «От космоса до комикса: как «Союзмультфильм» осваивал научную фантастику» (12+). Ее прочитает историк кино, кинообозреватель газеты «Ведомости», автор Telegram-канала «Звоните Гайдаю!» Николай Корнацкий (Москва).

Мероприятие организовано в рамках лектория Музея Эльдара Рязанова «Феномены кино».

За всю советскую историю «Союзмультфильма» на киностудии был снят всего один полнометражный научно-фантастический мультфильм. Есть несколько причин этого «фантастического» дефицита. Одна из них заключается в том, что жанр долгое время считался «немультипликационным». На лекции гости узнают, как режиссеры пытались анимационно «оправдать» жанр, почему у братьев Стругацких не состоялась карьера на «Союзмультфильме», а также другие интересные факты.

Место проведения мероприятия – Музей-галерея «Заварка» (ул. Самарская, 207).
Вход на мероприятие – 300 рублей.
Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cA24hf

Теги: Мероприятия

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