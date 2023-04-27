Я нашел ошибку
Главные новости:
Квитанции с начислениями за апрель уже в печати и в начале мая поступят абонентам «РКС-Самара».
«РКС-Самара» подготовили начисления с учётом отпускного периода
Который в этот раз посвящен Году педагога и наставника.
В Самаре пройдет IV Международный фестиваль-конкурс татарской культуры «Мирас»
В рамках ее проведения клиенты, у которых оформлена подписка на электронную квитанцию компании, могут выиграть смартфон.
«ЭнергосбыТ Плюс» объявляет о старте акции «Офис в кармане»
В Самарской области состоялось подведение итогов конкурса профессионального мастерства «Профессионал года».
Дмитрий Азаров встретился с победителями конкурса «Профессионал года»
В соревнованиях приняли участие 37 команд из 15 регионов Российской Федерации.
На Всероссийских соревнованиях по синхронному катанию второе место заняла команда «Жемчужина»
Игорь Иванов встретился с командой ГУ МВД России Самарской области, занявшей призовые места в спартакиаде.
Начальник ГУ МВД СО наградил спортсменов-полицейских, участников спартакиады, посвященной 100-летию «Динамо»
В Самарской области завершено расследование дела о пожаре на рынке в Кинеле
Завершено расследование дела о пожаре на рынке в Кинеле
в Самарском океанариуме пройдет праздник в честь Международного дня пингвинов!
В Самарском океанариуме пройдет праздник в честь Международного дня пингвинов!
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.63
0.08
EUR 90.14
0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дмитрий Азаров встретился с победителями конкурса «Профессионал года»
В Самарском океанариуме пройдет праздник в честь Международного дня пингвинов!
Работники «Тольяттикаучука» убрали более 30 тонн мусора
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре пройдет IV Международный фестиваль-конкурс татарской культуры «Мирас»

27 апреля 2023 14:55
99
Который в этот раз посвящен Году педагога и наставника.

С 28 по 30 апреля в Самаре в муниципальном Доме культуры «Чайка» (ул. Сергея Лазо, 21) будет проводиться Международный фестиваль-конкурс татарской культуры «Мирас» («Наследие»), который в этот раз посвящен Году педагога и наставника.

Основные цели фестиваля-конкурса «Мирас»: привлечение интереса детей к литературному и культурно – историческому наследию татарского народа, его музыкальному, исполнительскому, художественному и театральному наследию; содействие сохранению самобытности культуры и традиций татарского народа; пропаганда мира и согласия в многонациональном обществе; выявление одаренных исполнителей с целью дальнейшего развития и поддержки их таланта и исполнительского мастерства; приобщение талантливых участников к программам международного сотрудничества, установление творческих контактов, укрепление и поощрение дружеских связей среди детей и молодежи; ознакомление участников фестиваля-конкурса с культурой и историей татар Самарской области; повышение профессионального мастерства педагогов и руководителей детских и юношеских национальных коллективов (проведение круглых столов, мастер-классов); формирование интереса у детей, подростков, молодежи и взрослого населения к национальным музыкальным инструментам, к особенностям татарского народного творчества и другим национальным культурным традициям.

28 апреля с 09:00 до 18:00 пройдут конкурсные прослушивания и отсмотры самарских участников фестиваля, 29 апреля с 09:00 до 18:00 жюри будет оценивать творческие номера гостей из регионов Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья, а 30 апреля с 12:00 до 15:00 состоится праздничный гала-концерт с церемонией награждения.

В этом году Международный фестиваль-конкурс «Мирас» организуется в дифференцированном формате: часть конкурсантов примут участие очно, а те, кто не сможет присутствовать на мероприятии, представят свои материалы в видеоформате. Ожидается более 500 участников.

Фестиваль предусматривает следующие номинации:

- вокал;

- художественное слово;

- хореография;

- инструментальное исполнительство;

- декоративно-прикладное творчество.

 

Фото:  администрация Самары

 

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области состоялось подведение итогов конкурса профессионального мастерства «Профессионал года».
27 апреля 2023, 14:26
Дмитрий Азаров встретился с победителями конкурса «Профессионал года»
В Самарской области состоялось подведение итогов конкурса профессионального мастерства «Профессионал года». Общество
101
Игорь Иванов встретился с командой ГУ МВД России Самарской области, занявшей призовые места в спартакиаде.
27 апреля 2023, 14:07
Начальник ГУ МВД СО наградил спортсменов-полицейских, участников спартакиады, посвященной 100-летию «Динамо»
Игорь Иванов встретился с командой ГУ МВД России Самарской области, занявшей призовые места в спартакиаде. Общество
93
В программе – концерт национальных творческих коллективов Самарской области, презентация национальных блюд, выставка декоративно-прикладного творчества и национальных костюмов.
26 апреля 2023, 20:13
В Самаре отпразднуют Навруз
В программе – концерт национальных творческих коллективов Самарской области, презентация национальных блюд, выставка декоративно-прикладного творчества и... Культура
657

Когда сотовая связь ослабевает, Wi-Fi помогает

Как новая технология VoWiFi делает общение лучше – показываем в комиксах.


Подробнее→
В центре внимания
До 30 июня Фонд президентских грантов проводит оценку результатов реализации социальных проектов
27 апреля 2023  11:06
До 30 июня Фонд президентских грантов проводит оценку результатов реализации социальных проектов
160
в Самарской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс
27 апреля 2023  10:36
В Самарской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс
173
Самарская область уделяет особое внимание развитию многопланового сотрудничества с Республикой Беларусь, расширению взаимодействия на межрегиональном уровне.
26 апреля 2023  18:42
Виктор Кудряшов провел очередное совещание по подготовке визита делегации Самарской области в Республику Беларусь
1351
Дмитрий Азаров в ходе пресс-конференции рассказал журналистам о программе первого Международного фестиваля антифашистской песни «Гитары в строю!».
26 апреля 2023  15:18
Дмитрий Азаров: Самарская область становится центром антифашистского движения России
442
День компетенций платформы «Россия – страна возможностей» прошел в Самаре
26 апреля 2023  11:17
День компетенций платформы «Россия – страна возможностей» прошел в Самаре
339
Весь список