В Самаре пройдет IV Международный фестиваль-конкурс татарской культуры «Мирас»

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С 28 по 30 апреля в Самаре в муниципальном Доме культуры «Чайка» (ул. Сергея Лазо, 21) будет проводиться Международный фестиваль-конкурс татарской культуры «Мирас» («Наследие»), который в этот раз посвящен Году педагога и наставника.

Основные цели фестиваля-конкурса «Мирас»: привлечение интереса детей к литературному и культурно – историческому наследию татарского народа, его музыкальному, исполнительскому, художественному и театральному наследию; содействие сохранению самобытности культуры и традиций татарского народа; пропаганда мира и согласия в многонациональном обществе; выявление одаренных исполнителей с целью дальнейшего развития и поддержки их таланта и исполнительского мастерства; приобщение талантливых участников к программам международного сотрудничества, установление творческих контактов, укрепление и поощрение дружеских связей среди детей и молодежи; ознакомление участников фестиваля-конкурса с культурой и историей татар Самарской области; повышение профессионального мастерства педагогов и руководителей детских и юношеских национальных коллективов (проведение круглых столов, мастер-классов); формирование интереса у детей, подростков, молодежи и взрослого населения к национальным музыкальным инструментам, к особенностям татарского народного творчества и другим национальным культурным традициям.

28 апреля с 09:00 до 18:00 пройдут конкурсные прослушивания и отсмотры самарских участников фестиваля, 29 апреля с 09:00 до 18:00 жюри будет оценивать творческие номера гостей из регионов Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья, а 30 апреля с 12:00 до 15:00 состоится праздничный гала-концерт с церемонией награждения.

В этом году Международный фестиваль-конкурс «Мирас» организуется в дифференцированном формате: часть конкурсантов примут участие очно, а те, кто не сможет присутствовать на мероприятии, представят свои материалы в видеоформате. Ожидается более 500 участников.

Фестиваль предусматривает следующие номинации:

- вокал;

- художественное слово;

- хореография;

- инструментальное исполнительство;

- декоративно-прикладное творчество.

Фото: администрация Самары