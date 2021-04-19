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В Самаре пройдет Гала-концерт фестиваля-конкурса «НА САМАРСКОЙ ВОЛНЕ»

19 апреля 2021 12:50
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В Самаре пройдет Гала-концерт фестиваля-конкурса НА САМАРСКОЙ ВОЛНЕ»

25 апреля 2021 года в городском округе Самара в Доме культуры «Победа» в рамках празднования 170-летия Самарской губернии пройдёт Гала-концерт областного межнационального творческого фестиваля-конкурса «НА САМАРСКОЙ ВОЛНЕ».

Начало в 14.00 часов

Учредитель и организатор – Самарская областная общественная организация белорусов и выходцев из Беларуси «Русско-Белорусское Братство 2000» при поддержке Администрации городского округа Самара, ГКУ СО «Дом дружбы народов», национальных общественных объединений Самарской области и городского округа Самара.

Фестиваль проводится с целью сохранения и развития национальных традиций, укрепления культурного взаимодействия народов, проживающих на территории Самарской области, и посвящён юбилейной дате – 170-летию Самарской губернии.

Участники: творческие коллективы и солисты НОО, учащиеся, преподаватели, отдельные исполнители детских музыкальных, хореографических школ, школ искусств, музыкальных, хореографических училищ, колледжей, ВУЗов; хореографических, вокальных студий; государственных и негосударственных образовательных учреждений, а также учреждений дополнительного образования Самарской области.

Приглашённые: представители Администрации Губернатора Самарской области, Администрации городского округа Самара, депутаты Самарской Губернской и Городской Думы, директор ГКУ СО «Дом дружбы народов», руководители национальных общественных объединений, участники и вдовы участников Великой Отечественной войны, труженики тыла, пенсионеры.

В программе мероприятия:

  • 13.00-14.00 – Выставка национальных головных уборов, работа фото-будки и буфета.
  • 14.00-14.10 – Приветствия и поздравления официальных лиц и почётных гостей фестиваля
  • 14.10-15.50 – Концертная программа лауреатов фестиваля «Самарская губерния, живи и процветай!»
  • 15.50-16.00 – Торжественная церемония награждения лауреатов Фестиваля.

Финансовая поддержка осуществляется Администрацией городского округа Самара.

СПРАВОЧНО: В 2021 году 170 лет исполняется с того дня, как провинциальная Самара примерила гордый статус губернской столицы. 

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