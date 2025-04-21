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В Самаре пройдет ежегодный международный телемост «Союз победителей»

21 апреля 2025 13:35
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В Самаре пройдет ежегодный международный телемост «Союз победителей»

23 апреля в 15:00 Самарская областная детская библиотека в Историческом парке «Россия – моя история» проведет ежегодный международный телемост «Союз победителей» из цикла мероприятий «Диалог культур», посвященный Году защитника Отечества в рамках цикла семейных встреч «Диалог культур» с читателями ДНР и Казахстана к 80-летию Победы.

В этом году телемост объединит читателей Самарской областной детской библиотеки, читателей Централизованной библиотечной системы г. о. Снежное» (Донецкая Народная Республика) и Западно-Казахстанской областной библиотеки для детей и юношества имени Хамзы Есенжанова (г. Уральск, Республика Казахстан).

Ребята, которых разделяют более тысячи километров, но объединяет историческая память, поделятся друг с другом информацией о своих родственниках – ветеранах Великой Отечественной войны или трудившихся в тылу. На примере своих прадедов юные участники расскажут об их жизни и подвигах. Также участники прочтут стихи и исполнят песни на родном языке.

Кроме того, в рамках телемоста будут демонстрироваться записи победителей областного марафона видеоисторий «Свои герои» на темы: «Фронтовыми дорогами» (о боевом пути родственника), «Все для фронта, все для Победы» (о тружениках тыла), «Блокада в лицах» (о жителях блокадного Ленинграда).

Мероприятие пройдет в Историческом парке «Россия – моя история», мультимедийном комплексе, представляющем всю историю нашей страны с древнейших времен до современных дней.

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