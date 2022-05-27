в Самаре пройдет чувашский праздник «Акатуй»

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28 мая 2022 года в Доме дружбы народов (ул. Воронежская, 9) пройдет чувашский национальный праздник «Акатуй». Начало – в 11:00.



Мероприятие проводится региональной общественной организацией «Самарское областное чувашское культурное общество «Пехиль» («Благословение») при поддержке Администрации г. о. Самара и ГКУ Самарской области «Дом дружбы народов».



«Акатуй» посвящается окончанию весеннего сева. Это красочный и яркий праздник, который из деревенского торжества земледельцев превратился в общенациональный праздник, на него съезжаются все, кто не равнодушен к ярким самобытным мероприятиям.



В Самаре национальный праздник «Акатуй» проводится ежегодно. И в этом году в нем вновь примут участие представители чувашских национально-культурных автономий, чувашские коллективы художественной самодеятельности