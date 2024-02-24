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В Самаре проходит зимний фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО

24 февраля 2024 21:38
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В Самаре проходит зимний фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО

В Самаре 24-25 февраля проходит зимний фестиваль "Пластилиновый дождь". В этом году он расположился в торговом центре "Гудок" около ЖД-вокзала.

Зрителями стали множество самарцев всех возрастов. Гостям представлены были яркие шествия, театрализованные представления, игры, музыкальные представления.

Из Санкт-Петербурга приехал аттракцион «Шекспириана» от уличного театра «Странствующие куклы господина Пежо».

Желающие могли поиграть на барабанах или сняться с артистами в колоритных нарядах.

Также работала ярмарка с разнообразным ассортиментом игрушек, украшений, сувениров.

Завтра фестиваль с 14:00 и до позднего вечера также приглашает самарцев и гостей города!

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Корреспондент НИА Самара приглашает посмотреть кадры с мероприятия.

Фото: Светлана Дильдина.

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Теги: В центре внимания Фоторепортажи

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