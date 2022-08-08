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В Самаре проходит уличный спектакль-променад по историческим местам города «Путешествие одного пианино»

8 августа 2022 15:16
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Зрители смогут не только стать непосредственными участниками происходящих событий, но и узнать много нового о Самаре, посмотреть на привычные места под новым ракурсом и даже посетить настоящий концерт!

С июля по октябрь 2022 года в Самаре проходит уличный спектакль-променад по историческим местам города Самары «Путешествие одного пианино».

Спектакль-променад, действие которого разворачивается на улицах и площадках в историческом центре Самары, погружает зрителя в пространство города, его историю и особенности. Зрители смогут не только стать непосредственными участниками происходящих событий, но и узнать много нового о Самаре, посмотреть на привычные места под новым ракурсом и даже посетить настоящий концерт!

Зрителей ожидает путешествие по судьбам и эпохам, следуя за помощниками по страницам памяти инструмента. У каждого будет возможность попасть в настоящую ожившую сказку, увидеть Самару купеческую, заглянуть в удивительный мир кино.

Уникальность проекта заключается в коллаборации творческих сил, привлекаемых для его создания: уличного театра «Пластилиновый дождь» (Самара) и «АртАртель» (Краснодар), сообщает пресс-служба минкульта СО.

Подробнее здесь.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Мероприятия

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