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В Самаре продолжаются показы спектаклей-номинантов на Премию «Музыкальное сердце театра».

20 ноября 2024 13:33
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В Самаре продолжаются показы спектаклей-номинантов на Премию «Музыкальное сердце театра».

В Самаре продолжаются показы спектаклей-номинантов на Премию «Музыкальное сердце театра». Фестиваль стартовал с ярких постановок: музыкально-драматического спектакля «Два благородных дона» Самарского академического театра драмы им. М. Горького и черно-белого водевиля «Медведь» Санкт-Петербургского Театра юного зрителя им. А. А. Брянцева.

В рамках специальной программы «Юные актеры» были даны спектакли из Екатеринбурга, Москвы и Казани. Все три постановки  – «В Стране невыученных уроков» Свердловской Государственной детской филармонии, «Юная любовь в пяти театральных измерениях» Театральной студии Светланы Горшковой, «Золотая Семруг» частной школы искусств «Вдохновение»  – были встречены бурными овациями и завоевали сердца жителей Самары и Тольятти. Дети и подростки-зрители увидели на сцене своих сверстников, и это, безусловно, создало уникальную атмосферу доверия и понимания!

Одним из важнейших событий этого года стало возвращение спектаклей на языках народов России в конкурсную программу Фестиваля. Татарский государственный театр драмы и комедии им. Карима Тинчурина из Казани показал хип-хоперу «Флешка, рэп и любовь». В нашей многонациональной стране, где каждый народ имеет свою уникальную культуру и традиции, внимание к спектаклям национальных театров помогает сохранять и развивать это разнообразие, объединяя людей через искусство.

В начале недели состоялись показы мюзиклов «Три товарища» Музыкального театра имени Ф.И. Шаляпина из Санкт-Петербурга и «Остров сокровищ» Ивановского музыкального театра. Постановки заявлены в нескольких номинациях, среди которых «Лучший спектакль» и «Лучший спектакль для детей и подростков».

Вчера стартовала очная работа творческой Лаборатории фестиваля «Музыкальное сердце театра» под руководством композитора, заслуженного деятеля искусств Александра Пантыкина и режиссера, арт-директора фестиваля Светланы Горшковой. Открылась Лаборатория лекцией генерального директора Московского театра Мюзикла Александра Новикова «Московский театр мюзикла. Не делайте под Маяковского, делайте под себя». Каждый день до 23 ноября в историческом центре Самары на площадке современного пространства КТК «Дирижабль» будут проходить мастер-классы и лекции заслуженных деятелей театрального искусства. Мероприятия будут транслироваться онлайн в социальных сетях Фестиваля. Завершится Лаборатория 25 ноября питчингом эскизов новых произведений для художественных руководителей и директоров театров, продюсеров, представителей органов управления в сфере культуры и СМИ.

Впереди нас ждет активная фестивальная программа, полная ярких событий, встреч и новых открытий! Жители и гости Самары смогут увидеть постановки, привезенные из Москвы, Санкт-Петербурга, Орла и Ханты-Мансийска.
 
 24 ноября состоится официальное завершение фестивальных показов Национального фестиваля и Премии «Музыкальное сердце театра». В этот день на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича состоится показ спектакля «Сказка странствий» на музыку Альфреда Шнитке. Мероприятие будет приурочено к 90-летию композитора. Детский музыкальный театр «Карамболь» из Санкт-Петербурга представит знакомую нам по советскому фильму историю о брате и сестре — Мае и Марте, которая уже более сорока лет доказывает свою актуальность.

Победители в 19 конкурсных и 3 специальных номинациях были определены членами Академии современного музыкального театра, их объявят 25 ноября на Церемонии вручения премии. Богатые культурные традиции и особенности проведения музыкальных фестивалей в Самарской области натолкнули команду организаторов на мысль по-новому взглянуть на колоритную песенную культуру региона. В этом году вечер пройдет в необычном стиле и формате, будет наполнен  импровизацией и смелыми творческими экспериментами. Детали мероприятия держатся в секрете, но постановочная команда во главе с продюсером Дмитрием Калантаровым и режиссером-постановщиком Александром Нестеровым обещает зрелищное шоу  с лучшими артистами музыкального театра! Намекая на исключительность события, организаторы утверждают, что такого на российской театральной сцене еще не было!

Церемония будет транслироваться онлайн в социальных сетях проекта.

В завершение фестиваля организаторы проведут дополнительное мероприятие 26 ноября – конференцию «Театр, СМИ и новые медиа: ценность сотрудничества на пути к успеху». К важному культурному диалогу будет привлечен широкий круг участников как из числа театральных деятелей, представителей органов государственной власти, так и из широкого медийного сообщества. Отдельное внимание будет уделено высшим учебным  заведениям (ВУЗам), которые готовят специалистов по работе с культурной и театральной тематикой в СМИ.

Фестиваль «Музыкальное сердце театра» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры РФ, Правительства Самарской области и Союза театральных деятелей РФ.

 

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