В Самаре презентовали фильм «Она танцует»: сегодня последний день проката картины

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7 августа большом зале кинотеатра «Художественный» состоялся специальный показ фильма «Она танцует» и встреча с его режиссером Оксаной Дегтяревой и главной героиней фильма актрисой Анастасией Волынской. Организатором встречи и специальных показов в Самаре выступила «ЗИМ Галерея».

Режиссер отметила, что для нее особенно волнительно представлять фильм в родной Самаре, так как зрители здесь особенные и среди них много знакомых и родных лиц:

«Это кино создавалось с огромной любовью и в атмосфере бесконечного доверия друг к другу. Безусловно я очень хочу в будущем снять фильм в Самаре и буду работать в этом направлении. И символично, что наши спецпоказы мы завершаем именно в Самаре».

Актриса, исполнившая главную роль Анастасия Волынская, перед показом поделилась своими впечатлениями от Самары и попросила зрителя смотреть фильм с открытым сердцем:

«Для кого-то этот фильм станет психотерапией, для кого-то историей про танцы, а для кого-то просто хорошим фильмом. Моя главная героиня Ольга — женщина, которая чувствует мир через танец и через любовь, и все классные и тяжелые моменты жизни она проживает через танец. Я счастлива, что мне удалось сыграть такую роль, это была моя мечта. Самара красивый и современный город и меня здесь очень хорошо встретили, и теперь мне хочется сюда возвращаться наравне с Питером и Пермью, где велись съемки».

Посмотреть фильм на большом экране можно сегодня, 9 августа в 18.00 в камерном зале кинотеатра «Художественный». Вход свободный, необходима регистрация https://zim-galereya.timepad.ru/event/2989214/ Это последний день проката картины в Самаре.

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