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В Самаре представят авторский проект Ирины Лукьяновой и состоится открытие выставки "Графомания"

18 июня 2024 12:11
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В Самаре представят авторский проект Ирины Лукьяновой и состоится открытие выставки "Графомания"

Автор проекта «Графомания» – Ирина Лукьянова, член Союза журналистов России, Золотое перо губернии-2000, лауреат премии «ТЭФФИ» (в составе творческого коллектива).

Этот юбилейный проект объединяет персональную выставку живописных работ, созданных автором с 2018 до 2024 года, и презентацию сборника «Всем спасибо, или У любви много прекрасных лиц», изданном в 2024 году и собравшим на своих 60 страницах формата А5 «нежурналистские тексты», накопившиеся за сорок лет.

Будучи по образованию филологом, Ирина Лукьянова на протяжении всей жизни писала стихотворные и прозаические тексты. Но – «в стол». Поскольку современная журналистика – ее профессия и дело всей жизни – сильно отличается от литературного творчества и от интуитивного поиска истины в блужданиях поэтических смыслов. Писала по принципу – «если можешь не писать, не пиши». Поэтому главное достоинство этого сборника – он очень тонкий, в нем «мало буков».

Занятие живописью стало для нее реализацией неосуществленной детской мечты. В четвертом и пятом классе школы ей повезло заниматься в изостудии Нины Васильевны Иевлевой, и это счастливое обстоятельство навсегда пробудило в ней любовь к изобразительному искусству. Однако, поступив и проучившись полгода в художественной школе №1, которая сейчас носит имя Г. Е. Зингера, Ирина вынужденно оставила занятия рисованием. А возобновила их только в 2018 году в студии талантливого самарского художника, члена союза художников России Сергея Беляева, который и по сей день является ее учителем.

На выставке представлены работы, точнее – их малая часть, созданные за последние шесть лет в мастерской под руководством Сергея Беляева, а также на пленэрах, под руководством и с дружеским участием замечательных художников – заслуженного художника Крыма Романа Третьякова и Евгении Тарасовой.

Организатор: Самарское областное отделение Союза журналистов России.

Начало мероприятия: 19 июня 2024г. в 12.00.
Адрес: г. Самара, ул. Самарская, дом 179 (Дом журналиста).

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