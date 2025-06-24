В Самаре представили премьеру спектакля Кирилла Молчанова «Зори здесь тихие…»

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21 и 22 июня в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича представил на Большой сцене премьеру спектакля Кирилла Молчанова «Зори здесь тихие…» по знаменитой повести Бориса Васильева.

Спектакль, впервые поставленный в Большом театре в 1973 году, вновь оживает на самарской сцене. Это трагическая история о подвиге девушек-зенитчиц, основанная на реальных событиях, никого не оставляет равнодушным. Повесть Бориса Васильева, получившая всенародное признание, была блистательно экранизирована Станиславом Ростоцким в 1972 году. Именно Кирилл Молчанов, автор музыки к фильму, впоследствии создал одноименный спектакль, написав и либретто.

Постановка спектакля осуществлена творческой командой студентов и выпускников ГИТИСа.

Напомним, что в апреле 2025 года премьера спектакля состоялась на Малой сцене Шостакович опера балет, и теперь была представлена публике на основной сцене.

21 и 22 июня партии исполнили:

Васков – Артём Камалитдинов | Степан Волков

Осянина – Елена Марченко | Анна Костенко

Комелькова – Екатерина Поздняк | Елена Марченко

Бричкина – Екатерина Шпильман | Евгения Бумбу

Гурвич – Софья Коляда | Мария Курьянова

Кирьянова – Екатерина Рогачева | Екатерина Шпильман

При участии инструментального ансамбля и артистов хора Шостакович Опера Балет

22 июня, в День памяти и скорби, Шостакович опера балет присоединился к Всероссийской акции и второе действие спектакля началось минутой молчания, минутой скорби, которое проводилось по всей России. Именно в этот день 1941 года началась самая кровопролитная и страшная война в истории нашей страны.

Фото Александр Крылов