В Самаре открылся XV Международный кинофестиваль «Соль земли»

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В основе фестиваля лежит профессиональный конкурс документальных фильмов, которые оценивает профессиональное жюри. Фильмы на конкурс принимаются по пяти номинациям: «Здесь и сейчас», «Времена не выбирают», «Русский собор», «Чти отца твоего и матерь твою», «Камо грядеши?..».

В этом году в отборочную комиссию поступило более 500 фильмов. В конкурсную и внеконкурсную программу вошло 72 картины.

Сегодня, 21 ноября, состоялось торжественная церемония открытия фестиваля пройдет в ЦРК «Художественный» и творческий вечер актера театра и кино - Антона Макарского

22 ноября в 19.00 - творческий вечер актера театра и кино, заслуженного артиста РФ - Сергея Маховикова

23 ноября 19.00 - творческая встреча с лауреатом Государственной премии, кинооператором Сергеем Астаховым, показ фильма «Сердце Пармы».

На творческие встречи вход только по пригласительным билетам. На кинопоказы- свободный. Полная программа с аннотациями к фильмам здесь.

Фото: администрация Самары