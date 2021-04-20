В Самаре откроется Театральный фестиваль людей с ограниченными возможностями «Созвездие»

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22 апреля в 11.00 в самарском ДК «Заря» состоится торжественное открытие VII Театрального фестиваля людей с ограниченными возможностями «Созвездие».

Мероприятие организовано Самарской городской общественной организацией детей-инвалидов, инвалидов с детства «Парус надежды» при поддержке Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки администрации Самары.

Фестиваль создан в поддержку театрального творчества людей с инвалидностью и проводится с целью содействия социальной адаптации и творческой реабилитации детей, подростков и молодых людей.

«Созвездие» - это не только фестиваль «особых театров», но и место культурного обмена, творческих встреч.

В этом году в мероприятии примут участие 15 творческих коллективов, которые созданы и действуют на базе общественных организаций, коррекционных школ, реабилитационных центров, библиотек.