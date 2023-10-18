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В Самаре назвали имена молодых лауреатов «Золотой книги» 2023 года

18 октября 2023 18:14
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В нее вписали 8 имен талантливых молодых деятелей культуры и искусства.

В областной столице состоялась презентация лауреатов «Золотой книги» 2023 года. В нее вписали 8 имен талантливых молодых деятелей культуры и искусства, которые прошли отбор, представив высокие результаты творческой, исполнительской, педагогической деятельности.

16 октября 2023 года в 15:00 в колонном зале Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича огласили имена лауреатов «Золотой книги» 2023 года.

Поддержка талантливой молодежи, создание возможностей для самореализации - одно из приоритетных направлений в работе Правительства Самарской области. Проект «Золотая книга. Имена молодых дарований в сфере искусств и культуры Самарской области» стала эталоном профессионализма и высокой культуры творческой молодежи региона. Главная задача – мотивация талантливых молодых людей к профессиональной деятельности в сфере культуры, искусства и образования.

В «Золотую книгу», начиная с2006 года, вошли имена 144 юных дарований, а также молодых работников областной отрасли культуры. Среди них – победители Дельфийских игр, обладатели Гран-при международных и всероссийских конкурсов и олимпиад, победители всевозможных смотров и конкурсов, участники престижных фестивалей, обладатели различных премий – губернаторских и президентских.

Возраст лауреатов «Золотой книги» 2023 года - от 17 до 34 лет. Среди них – преподаватели, студенты, дирижеры духовых оркестров, солисты-инструменталисты – исполнители на трубе, альте, контрабасе, баяне, солисты-вокалисты, участники вокальных и инструментальных ансамблей. В «Золотой книге» есть представители Самары, Тольятти, Сызрани, Жигулевска, Кинеля, Новокуйбышевска, Отрадного, Похвистнево, Чапаевска, Исаклинского, Красноармейского, Пестравского районов. Это студенты средних профессиональных и высших образовательных организаций, концертные исполнители, артисты, преподаватели, художники – победители международных профессиональных конкурсов, музыканты и художники, хореографы и театралы, обучающиеся в высших учебных заведениях России: в Самаре, Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани и Саратове, работающие на территории Самарской области, в России и за рубежом.

В этом году лауреатами стали:

1.  Вакарчук Дмитрий Дмитриевич – доцент академии музыки имени Маймонида РГУ им. А.Н. Косыгина (Москва), руководитель духового оркестра. Музыкальное искусство. Флейта;

2. Зубова Олеся Александровна – преподаватель по классу композиции и фортепиано ДМШ им. М.И. Глинки г.о. Самара;

3. Лыско Никита Миронович – преподаватель Тольяттинского колледжа искусств им. Р.К. Щедрина. Музыкальное искусство. Академическое сольное пение;

4. Пирогова Полина Алексеевна – студентка Самарского музыкального училища им. Д.Г. Шаталова. Музыкальное искусство. Альт;

5. Солаев Юрий Анатольевич – преподаватель ДМШ им. Д.Б. Кабалевского г.о. Самара. Музыкальное искусство. Баян;

6. Тихонов Артем Викторович – преподаватель-стажер Санкт-Петербургской академии художеств им. И.Е. Репина; 

7. Фурман Даниил - студент Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова. Музыкальное искусство. Контрабас

8. Цымбал Егор - студент Самарского музыкального училища им. Д.Г. Шаталова. Музыкальное искусство. Труба.

«Это для меня большая честь находиться здесь и быть награжденным этой медалью. Я безмерно благодарен людям, которые со мной шли весь путь творческой жизни. Благодарен Мироновой Ираиде Николаевне, благодарен моим родителям, которые меня всегда поддерживали и были всегда со мной. И, конечно же, моим педагогам, дали мне все знания, которые я реализую в своей профессии», –поделился лауреат Золотой книги «Имена молодых дарований в сфере искусств и культуры Самарской области» - 2023 Дмитрий Вакарчук, доцент академии музыки имени Маймонида РГУ им. А.Н. Косыгина (Москва), руководитель духового оркестра.

В праздничном концерте по случаю чествования лауреатов приняли участие образцовые детские творческие коллективы – хоры, духовой оркестр, ансамбли баянистов, исполнители-солисты на трубе, альте, фортепиано, вокалисты и все лауреаты «Золотой книги».

 «Я горжусь нашими юными талантами, молодыми дарованиями, талантливыми людьми Самары. Их действительно много, они достойны самых высоких похвал. Огромная благодарность, конечно, педагогам. Потому что вырастить личность творческую это непросто. И поддержка наставника, педагога очень важна», - подчеркнул председатель Самарской организации Союза композиторов России, народный артист РФ Марк Левянт.

Также на церемонии вручили премии министерства культуры России лучшим преподавателям региона в области музыкального искусства за достижения в педагогической деятельности в 2023 году.

 Из 100 российских преподавателей, удостоенных премии в этом году, трое – из Самарской области:

- Мамченко Сергей Николаевич, заслуженный работник культуры РФ, преподаватель детской музыкальной школы им. П.И. Чайковского, г.Самара;

- Гроховская Людмила Ивановна, преподаватель детской музыкальной школы им. Д. Б, Кабалевского, г. Самара;

- Бердникова Галина Николаевна, заслуженный работник культуры РФ, преподаватель детской школы искусств, г. Отрадный.

Наши талантливые земляки – лауреаты «Золотой книги» –успешно построили карьеру по специальности как в Самарской области, так и в других регионах России, а также в зарубежных странах. Они проводят мастер-классы, участвуют в работе жюри и экспертных комиссий, выходят на ведущие концертные площадки мира. Каждому в книге отведена отдельная страница, где и указаны главные достижения и весомые награды лауреатов. Несколько томов издания уже поступили на хранение в Самарский областной историко-краеведческий музей имени им. П.В. Алабина в качестве экземпляра редкой книги, сообщает пресс-служба "Агентства социокультурных технологий" Самары.

 

Фото предоставлено "Агентством социокультурных технологий" Самары

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