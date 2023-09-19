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В Самаре начал свою работу XVI Международный кинофестиваль «Соль земли»

19 сентября 2023 16:39
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Фестиваль объединил под своими знаменами сценаристов, операторов, режиссеров России, Белоруссии, Армении, Киргизии, Таджикистана, Сербии, Франции и других стран.

С 18 сентября в Самаре начал свою работу XVI Международный кинофестиваль «Соль земли», который объединил под своими знаменами сценаристов, операторов, режиссеров России, Белоруссии, Армении, Киргизии, Таджикистана, Сербии, Франции и других стран.

На торжественной церемония открытия фестиваля в большом зале Центра российской кинематографии «Художественный» прозвучали слова приветствия от гостей и организаторов события.

Ирина Калягина, министр культуры Самарской области обратилась к участникам с приветственным словом от имени Дмитрия Азарова, губернатора Самарской обоасти:

«Фестиваль умного, искреннего и доброго кино вновь пришел на самарскую землю. А значит, мы снова увидим уникальные кадры многогранной жизни разных людей и целых народов, получим заряд вдохновения, эмоций, новых идей от документальных картин, созданных признанными и начинающими мастерами кино.
За полтора десятилетия кинофестиваль стал уникальным культурным явлением не только для нашего региона, но и кинопространства всей страны. Мы бескрайне ценим «Соль земли» за открытость и искренность, за прямой диалог с кинематографистами и со зрителем».

Прозвучали поздравления в адрес организаторов, участников и гостей фестиваля также от департамента культуры и молодёжной политики Администрации г.о. Самары и общественной палаты Самарской области, обратились к зрителям Виктор Сойфер, почетный гражданин Самарской области и Сергей Войтенко, заслуженный артист Российской Федерации.

После торжественной церемонии состоялся творческий вечер Егора Бероева, актера театра и кино.

Проект получил поддержку от Президентского фонда культурных инициатив.

 

Фото:   минкульт СО

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