В Самаре на сцене театра оперы и балета состоится премьера спектакля «Метель».

1 февраля в 15.00 на Малой сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича состоится премьера спектакля «Метель».
«Метель» по бессмертной повести Александра Сергеевича Пушкина — это театрализованная фантазия, сплетающая в единое звучание эпохи начала XIX и XX века: прозаический текст и романсы на стихи Пушкина, актерскую игру, вокал, музыку Георгия Свиридова в исполнении артистов оркестра и уникальное видеооформление.
В спектакле принимают участие солисты оперы и камерный ансамбль театра.
«Наша задача – подчеркнуть чистоту и поэтичность пушкинского текста, обрамив его трогательной музыкой Свиридова», – говорят постановщики спектакля.
Музыкальный руководитель – Евгений Хохлов
Режиссёр-постановщик, автор сценария и сценографии – Оксана Штанина
Видеоконтент – Владимир Самарцев
Художник по свету – Антон Секачёв
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