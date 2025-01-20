В Самаре на сцене театра оперы и балета состоится премьера спектакля «Метель».

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1 февраля в 15.00 на Малой сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича состоится премьера спектакля «Метель».

«Метель» по бессмертной повести Александра Сергеевича Пушкина — это театрализованная фантазия, сплетающая в единое звучание эпохи начала XIX и XX века: прозаический текст и романсы на стихи Пушкина, актерскую игру, вокал, музыку Георгия Свиридова в исполнении артистов оркестра и уникальное видеооформление.

В спектакле принимают участие солисты оперы и камерный ансамбль театра.

«Наша задача – подчеркнуть чистоту и поэтичность пушкинского текста, обрамив его трогательной музыкой Свиридова», – говорят постановщики спектакля.

Музыкальный руководитель – Евгений Хохлов

Дирижёр – Алишер Бабаев

Режиссёр-постановщик, автор сценария и сценографии – Оксана Штанина

Видеоконтент – Владимир Самарцев

Художник по свету – Антон Секачёв

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