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В Самаре на Ленинградской и Первомайской начали рисовать еще два мурала

8 сентября 2021 15:18
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Уже шесть локаций задействовали в арт-проекте Samara Ground Art Festival в Самаре.

В Самаре вышли на свои объекты Михаил Most, который украсит муралом на космическую и авиационную тему дом №70 на Ленинградской, и Роман Мураткин. Он работает на фасаде здания на Первомайской, 25. Художник изобразит в своей авторской гротесковой манере сцену из дворовой жизни с играющими детьми. 

Уже шесть локаций задействовали в арт-проекте Samara Ground Art Festival в Самаре. Помимо вышеперечисленных, две точки находятся на улице Галактионовской. Фасады домов №№2 и 37 расписывают аргентинец Cobre и художница из Ростова-на-Дону Мария Хардикова соответственно. Павел Orez продолжает работать на улице Пушкина, 195, а Алексей Кислов на Маяковского, 20. 

Скоро к ним в Самаре присоединятся другие художники. Это Луис Густаво Мартинс L7Matrix, завершивший свою работу в Тольятти, и Покрас Лампас. Они и Павел Orez приняли участие в расширенной пресс-конференции. Она прошла в пресс-центре «Самарского областного вещательного агентства». На ней участники и организаторы проекта встретились с министром культуры Самарской области Татьяной Мрдуляш и мэром Самары Еленой Лапушкиной. 

- Наш проект призван консолидировать абсолютно разных людей: как чиновников, администраций городов, архитекторов, жителей, так и художников со всего мира. Это очень сложный механизм, но у нас получается сделать так, чтобы он работал. Ведь все мы вместе говорим об одном – об идее улучшить нашу городскую среду, - подчеркнул Александр Васильев, заместитель вице-губернатора – руководителя департамента (представительства Самарской области) по взаимодействию с федеральными органами государственной власти, руководитель офиса приоритетных проектов губернатора Самарской области.

- Этот проект поддерживает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Я очень рада, что в этом году фестивалю удалось выйти за пределы Самары, и мы увидим новые произведения уличного искусства в Тольятти. Чем больше пространств будут художественно осмыслены, представлены в творческом плане, тем интереснее будет жизнь в городах, больше вдохновения будут люди черпать из городской среды, - отметила министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш.

- Я рада приветствовать всех наших гостей в Самаре. Безусловно этот арт-проект важен. Мы уделяем внимание благоустройству территорий. Но благоустройство территорий, это не всегда только газоны, лавочки. Это еще и возможность поучаствовать самому в приведении их в порядок. И то, что у нас молодые люди занимаются украшением города, для меня очень важно. И очень приятно видеть, что люди до сих пор фотографируются на фоне тех муралов, которые появились в прошлом году, не проходят мимо. Убеждена, что и в этом году получатся яркие работы, и в Самаре появятся новые точки притяжения, а фестиваль будет развиваться дальше, - высказалась Елена Лапушкина.

В ходе пресс-конференции каллиграф из Санкт-Петербурга Покрас Лампас рассказал, что его новые работы в Самаре будут выполнены в «королевском синем» цвете. Художник отметил, что собирается сделать арт-объект, который будет не менее узнаваем, чем его прошлая роспись на Маяковском спуске.

- Мы создаем точки притяжения. Это миссия, которая требует правильной стратегии и качества, концепции, коммуникаций, материала и техники. Можно допустить небольшие ошибки, но самое главное, быть сконцентрированным на результате. В прошлом году у меня была цель - сделать объект, который будет невозможно пропустить. За год количество фотографий, добрых слов показали, что проект был нужен. Главная цель для меня в этом году - сделать арт-объект, который также будет узнаваться, который станет точкой притяжения современной культуры и искусства, - рассказал каллиграф из Санкт-Петербурга Покрас Лампас. 

Samara Ground Art Festival — это международный арт-проект, который проходит в Самарской области уже во второй раз. В этом году кроме Самары в нем участвует и Тольятти. Художники за время фестиваля нарисуют 15 муралов. Девять из них - в Самаре, шесть - в Тольятти. Улицы городов украсят новые скульптуры. Всего их будет три. Две - в Самаре и одна - в Тольятти, сообщает пресс-служба Samara Ground 2021.

 

Фото:   пресс-служба Samara Ground 2021

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