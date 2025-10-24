В Самаре кинотеатр "Художественный" обновят по нацпроекту "Семья"

146

В Самаре появится новый культурно-просветительский центр. Он будет ориентирован на работу с подрастающим поколением.

В следующем году в кинотеатре "Художественный" откроют современное пространство для детей. Юные посетители смогут познакомиться с историей и теорией кино, участвовать в образовательных и творческих мероприятиях. В центре будут проходить мастер-классы, показы фильмов, выставки и лекции.



В новой локации собираются прививать детям интерес к культуре, искусству и истории региона, а также приобщать к духовно-нравственным ценностям. Кураторское сопровождение репертуара и семейный формат активностей будет в числе приоритетов.



- Будем учить ребят работать в команде, поддерживать развитие критического мышления, - говорит директор "Агентства социокультурных технологий" Игорь Жаткин. - Важно прививать у них интерес к саморазвитию, формировать у подрастающего поколения ценности дружбы, взаимопомощи, созидательного труда. Изучение истории и культурного наследия Самарской области тоже станет одной из задач. Само здание, в котором планируется разместить центр, является памятником архитектуры регионального значения.



Проект агентства и Нефтегорского краеведческого музея вошел в число победителей конкурса, организованного по нацпроекту "Семья". На открытие культурно-просветительских центров подали 675 заявок из 82 регионов. Детские центры появятся в государственных и муниципальных библиотеках, музеях и домах культуры. Они станут современными пространствами для развития подрастающих поколений. Проекты, прошедшие отбор, получат федеральные субсидии на ремонт и закупку оборудования и создание технологичных помещений.



К открытию центра отремонтируют малый зал "Художественного". Там обновят кресла, освещение и экран, установят лазерное оборудование для кинопроектора. В арт-фойе появится интерактивное выставочное оборудование, общедоступная библиотека, удобная мебель, стол для песочной анимации, база для "тихих" лекций и экскурсий, пишет Сова.