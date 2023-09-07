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С 7 сентября по 2 октября 2023 года в Самаре и Тольятти пройдет IV Международный Фестиваль искусств «Шостакович. Над временем».

Палитра фестиваля будет наполнена яркими событиями. В ней представлено не только многообразие жанров композиторской деятельности Дмитрия Шостаковича, а также широта диапазона современного искусства.

Имя Дмитрия Дмитриевича Шостаковича – великого композитора XX века – неразрывно связано с Куйбышевом (Самарой). В Куйбышеве композитор вместе с семьей находился в эвакуации. Здесь он закончил гениальную Седьмую симфонию, знаменитую на весь мир, которая впервые была исполнена на сцене Куйбышевского театра оперы и балета 5 марта 1942 года. Это событие вписано в мировую историю культуры, и, конечно, города Самары.

«Международный фестиваль искусств в честь выдающегося композитора Дмитрия Дмитриевича Шостаковича напоминает каждому из нас о славной российской истории, о вкладе Самарской области в судьбу страны, о великих сынах земли русской, о силе и значении культуры и важности ее сохранения и развития», - отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Фестиваль знакомит не только с удивительным разнообразием творчества композитора, но и отражает широкую палитру искусства – оперы, драматического театра, симфонической, камерной и хоровой музыки. В рамках фестиваля пройдут творческие встречи, мастер-класс «Школа культурной журналистики», круглый стол «Шостакович: контексты времён» с участием деятелей культуры России.

«Международный фестиваль искусств «Шостакович. Над временем» станет ярким и интересным музыкальным событием начинающегося творческого сезона. Его любят ценители искусства и ждут слушатели, он ценен в среде профессионалов и надолго становится значимой темой для обсуждения среди горожан. Программа фестиваля обширна и разнообразна, каждый найдет событие по душе», - поделилась министр культуры Самарской области Ирина Калягина.

На сцене Самарского академического театра драмы им. М. Горького 8 сентября состоится творческий вечер Героя Труда Российской Федерации, режиссера, актёра, сценариста и продюсера, народного артиста Российской Федерации, художественного руководителя Центра театра и кино Никиты Михалкова. «Территория моей любви» – это глубокий, открытый и искренний диалог со зрителем, наполненный смыслом, вдохновением и юмором.

Одним из центральных событий станет концерт 9 сентября, в котором примут участие выдающиеся мастера искусств - звезда мировой оперы, народная артистка России Хибла Герзмава, народный артист России, лауреат Государственной премии СССР, актер театра и кино Сергей Шакуров, лауреат I Премии Конкурса им. С. Рахманинова, пианист Иван Бессонов, Академический симфонический оркестр Самарской филармонии.

10 сентября в ДК «Автоград» (Тольятти) и 11 сентября в Самарской государственной филармонии состоятся спектакли «Онегин». В новой версии «Онегина» задействованы интереснейшие актеры и музыканты - Сергей Чонишвили, Даниил Страхов, Сергей Шнырев, Алиса Гребенщикова. Музыку написал Алексей Айги, его ансамбль «4:33» выходит на сцену вместе с актерами.

В Тольяттинской и Самарской филармониях состоятся концерты Донецкого академического симфонического оркестр им. С. Прокофьева. Прозвучат шедевры отечественной и зарубежной симфонической классики, музыка современных композиторов, популярные эстрадные мелодии и рок-хиты.

В дни фестиваля (15 и 16 сентября) в Самарском театре оперы и балета состоится премьера одноактного балета на музыку Шостаковича «Барышня и хулиган». В первом отделении будет показан немой фильм по сценарию Владимира Маяковского (1918). По мотивам киносценария Александр Белинский написал либретто, а балетмейстер Константин Боярский придумал хореографическое решение. Постановка дополнит репертуар театра, где уже есть оперы, оперетты и балеты на музыку Шостаковича.

Так же в рамках фестиваля на площадке театра состоится уникальный концерт Театра фортепьянной импровизации «Импровиз-рояль». В основе блистательного концерта идея коллективной импровизации (от 4 до 14 рук) на известные классические, джазовые, народные и популярные темы.

Звезда мирового балета Сергей Полунин представит драматический балет «Распутин», зрители также увидят спектакль «Леди Макбет Мценского уезда» под управлением народного артиста Республики Беларусь Александра Анисимова. Партию Сергея исполнит звезда российской оперы, солист Московского музыкального театра «Геликон-опера», тенор Иван Гынгазов. Оперу на музыку и либретто Шостаковича в самарском театре поставил известный режиссер, худрук Московского детского музыкального театра имени Сац Георгий Исаакян.

Легендарный коллектив Театра балета имени Леонида Якобсона привезет постановку «Вне времени. Хореографические шедевры Леонида Якобсона». Балет «Свадебный кортеж» – один из самых ярких спектаклей в репертуаре театра. Также публике представят восстановленные в этом году якобсоновские миниатюры «Лебедь», «Качуча», «Средневековый танец с поцелуями» и одноактный балет «Блестящий дивертисмент», знаменитые «Па-де-де» на музыку Моцарта, «Полет Тальони», «Па-де-катр» и «Па-де-труа».

На малой сцене театра оперы и балета 14 сентября в концерте камерно-инструментальной музыки прозвучат произведения Шостаковича и его современников - Сергея Прокофьева. Гии Канчели, Георгия Свиридова, Альфреда Шнитке, Всеволода Задерацкого в исполнении ведущих музыкантов Самары.

23 сентября в Самарской государственной филармонии выступит Гнесинский ансамбль современной хоровой музыки «Altro coro» с концертной программой «Дмитрий Шостакович в зеркале эпохи». Художественный руководитель и главный дирижёр – лауреат премии правительства РФ, профессор Александр Рыжинский. Altro coro исполнит духовную музыку современников Шостаковича и четыре фрагмента из его цикла «Десять поэм на слова революционных поэтов конца XIX и начала XX столетия для смешанного хора без сопровождения». А 25 сентября в день рождения Дмитрия Шостаковича, состоится концерт Российского национального оркестра под руководством народного артиста РФ, виолончелиста с мировым именем Александра Рудина. В концерте прозвучат произведения Д. Д. Шостаковича.

В Самарском академическом театре драмы им. М. Горького 21 сентября состоится премьера спектакля «Угрюм-река – жизни океан», эпическая драма с музыкальным сопровождением по мотивам романа В.Я. Шишкова. Спектакль создан при поддержке председателя Российского фонда культуры, кинорежиссера Н. С. Михалкова. Перед зрителем развернется представление с элементами детектива, комедии и драмы. Главные составляющие спектакля - слово и музыка Д. Шостаковича. Автор проекта, инсценировки и постановки - Анна Айрапетянц. В роли Петра Громова и «от автора» - народный артист РФ Валерий Баринов.

В концерте закрытия Фестиваля 2 октября в Самарской государственной филармонии прозвучат увертюры и арии из опер русских и зарубежных композиторов. В концерте примут участие заслуженный артист РФ, народный артист Республики Башкортостан, народный артист Республики Татарстан, лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» и двух премий «Грэмми» Ильдар Абдразаков, солист Музыкального театра «Геликон-Опера» Алексей Тихомиров, солист Мариинского театра Станислав Трофимов, приглашенный солист Мариинского театра Кирилл Белов, Академический симфонический оркестр Самарской филармонии.

Фестиваль проводится при поддержке Правительства Самарской области.