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В Самаре и городах губернии состоится премьера мюзикла «Хозяйка Жигулей»

12 января 2023 18:47
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Это удивительное путешествие во времени, которое позволит перенестись зрителям на несколько веков назад.

В январе 2023 года в Самаре и городах Самарской области состоится уникальное событие всероссийского масштаба – премьера мюзикла «Хозяйка Жигулей». Подготовка к премьере проходила в Год культурного наследия народов России, неслучайно в основу этой невероятной истории легли сказы и легенды самарской земли.

«Хозяйка Жигулей» – это не просто детско-юношеский музыкальный спектакль. Это удивительное путешествие во времени, которое позволит перенестись зрителям на несколько веков назад. Главным героям, Ване и Груне, предстоит пройти множество сложных испытаний и понять главное: не важно из какого ты века, истина в том, что для настоящей дружбы нет преград в любые времена и эпохи.

Над мюзиклом работала замечательная команда профессионалов. Автором либретто стал выдающийся драматург и поэт Евгений Муравьев, который является создателем многих известных и успешных мюзиклов. Стихи для музыкальных номеров написаны в тандеме двух авторов: Евгения Муравьева и Ивана Овчинникова. Музыку к спектаклю написал заслуженный артист России, композитор и певец Сергей Войтенко. В постановке талантливого режиссера Ирины Сидоренко приняли участие лучшие самарские артисты театра для детей и молодежи «Мастерская», а главную роль «Хозяйки Жигулей» исполнит популярная артистка театра и кино Мария Феофанова. Проект реализован при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив и Правительства Самарской области.

Мюзикл «Хозяйка Жигулей» собрал в себе лучшие традиции советских киносказок: здесь есть захватывающий сюжет, звучат яркие мелодии и запоминающиеся песни, представлены роскошные костюмы, и самое главное – присутствует волшебное тепло, знакомое всем взрослым с детства. В то же время, мюзикл удивительно актуален, понятен и интересен сегодняшнему подрастающему поколению. Каждый юный зритель увидит и услышит много знакомого поколению XXI века, в том числе современные стили музыки, танца, молодежной лексики и др.
Премьеры спектакля пройдут в Самаре 13, 14 и 17 января во Дворце культуры железнодорожников имени Пушкина (г.Самара, ул.Льва Толстого, 94).

16 января – в новокуйбышевском Дворце культуры (г.Новокуйбышевск, площадь им. В.И. Ленина).
19 января – МБУ ТКК «Драматический театр им. А.Н. Толстого» (г.Сызрань, ул.Советская, д.92).
Добро пожаловать в сказку! Хотя, возможно, эта невероятная история была на самом деле…

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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