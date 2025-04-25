В Самаре 20 инклюзивных театров показали свое искусство на фестивале «Созвездие»

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24 апреля в самарском Доме культуры «Заря» прошел XI театральный фестиваль для людей с ограниченными возможностями «Созвездие». Свои постановки представили общественные организации, коррекционные школы, реабилитационные центры, комплексные центры, библиотеки. Всего очный этап фестиваля собрал на одной сцене артистов 12 особых театров региона.



В числе участников фестиваля - коллективы из Самары, а также гости из Кинеля, Тольятти, Новокуйбышевска, Октябрьска и села Приволжье. Организатором инклюзивного фестиваля традиционно выступила городская общественная организация детей-инвалидов, инвалидов с детства «Парус надежды» при поддержке администрации города Самара.

Так, коррекционная театральная студия «Между небом и землей» из Царевщины представила спектакль по мотивам стихотворения Сергея Михалкова «Как старик корову продавал».



Предварительно члены жюри отсмотрели 20 видеоверсий спектаклей от театральных коллективов со всего региона, из них 12 постановок прошли в очный этап. Подарки, дипломы и добрые слова получили все участники фестиваля «Созвездие».

Фото: администрация Самары