В Самаре 2 марта отметили Масленицу: ФОТО

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Сегодня, 2 марта, в Самаре на площади Куйбышева прошли масленичные гуляния. Солнечная погода радовала горожан, и на площади собрались самарцы всех возрастов.

Ряженые веселили гостей. Традиционные забавы: бой подушками, масленичный столб с призами, хождение на ходулях смешались с масленичными угощениями, а также ярмаркой народных промыслов.

Для детей работала игровая площадка. Звучали песни, пословицы и поздравления.

И, конечно, центром площади стала огромная нарядная фигура Маслены.

НИА Самара приглашает еще раз посмотреть, как это было.

Фото: Дильдина Светлана