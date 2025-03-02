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В Самаре 2 марта отметили Масленицу: ФОТО

2 марта 2025 21:10
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В Самаре 2 марта отметили Масленицу: ФОТО

Сегодня, 2 марта, в Самаре на площади Куйбышева прошли масленичные гуляния. Солнечная погода радовала горожан, и на площади собрались самарцы всех возрастов.

Ряженые веселили гостей. Традиционные забавы: бой подушками, масленичный столб с призами, хождение на ходулях смешались с масленичными угощениями, а также ярмаркой народных промыслов.

Для детей работала игровая площадка. Звучали песни, пословицы и поздравления.

И, конечно, центром площади стала огромная нарядная фигура Маслены.

НИА Самара приглашает еще раз посмотреть, как это было.

Фото: Дильдина Светлана

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Теги: В центре внимания Фоторепортажи

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