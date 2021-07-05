В рамках работы выставки «Волга. Самарская Лука» состоится интервью с авторами работ

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6 июля на Царевом кургане в рамках работы фотовыставки «Волга. Самарская Лука» состоится интервью с авторами работ Андреем Востровым и Валерием Безрученко. «Это наш подарок землякам, которые, возможно, и не представляют, в каком прекрасном месте мы живём. Нам бы хотелось дать пищу для размышления, чтобы, рассматривая красивые фотоснимки, люди захотели сохранить это великолепие и стали воспринимать природу своим родным домом», – делятся фотохудожники.

Напомним, выставка начала свою работу 24 июня. В центре внимания авторов – красоты Самарской Луки и Волги. Всего представлено порядка 40 работ, которые демонстрируют жителям и гостям Самарской области неисчерпаемое по красоте природное богатство нашего края. Вертолетная съемка в разные погодные условия и времена года делает экспозицию поистине уникальной.

Место для выставки выбрано неслучайно. Царев курган – не просто уникальный культурно-исторический объект Самарской области, но также место, которое традиционно привлекает туристов и жителей области. Совсем недавно здесь прошло благоустройство – была установлена туристическая навигация, которая делает пребывание туристов не только увлекательным, но и познавательным.