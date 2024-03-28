В рамках Международного фестиваля оперного искусства «Славянский Дом» прозвучала опера «Пиковая дама»

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27 марта в рамках Международного фестиваля оперного искусства «Славянский дом» показали оперу Петра Чайковского «Пиковая дама» с участием звезд оперного искусства. Партию Германа исполнил Иван Гынгазов (Геликон-Опера),партию Графини – заслуженная артистка республики Беларусь Оксана Якушевич (Большой театр Беларуси), партию Лизы – заслуженная артистка Самарской области Татьяна Гайворонская.

Иван Гынгазов: «У нас огромный золотой фонд русской классики, которая должна звучать со сцены российских театров. Фестиваль включает в себя грандиозную идею, для меня огромная радость встретиться с коллегами из других театров и стран. Самарская сцена для меня одна из любимых. С этим театром связаны тёплые воспоминания – работа над спектаклем «Бал-маскарад», а затем гастроли в Москве. Большая радость появиться здесь снова. Я очень люблю коллектив, коллектив любит меня. Прекрасная, отзывчивая публика. Образ Германа для меня уже не новый, но я стараюсь каждый раз дополнять его своими наработками. Эта партия — огромная нагрузка на организм, как физическая, так и психологическая. Герман — одержимый, страстный, жадный до денег человек с жёстким характером».

Либретто к опере написано Модестом Чайковским по одноименной повести Александра Пушкина. «Пиковая дама» Петра Чайковского – визитная карточка российского оперного наследия, одна из немногих русскоязычных опер, закрепившихся в международном репертуаре. Любовь и азарт, роковая тайна и жертвующая спокойной жизнью страсть – повесть Пушкина, написанная в стиле светского анекдота, на оперной сцене перевоплотилась в трагедию из екатерининских времен, которая потрясает психологической правдивостью воспроизведения мыслей и чувств героев, их надежд, страданий и гибели, яркостью картин эпохи.

Оксана Якушевич: «Я здесь впервые. Великолепный театр, потрясающие певцы, изумительный оркестр, дирижёр. Идея фестиваля мне нравится, единение культур — это очень важно. Спектакль завораживает, ничего лишнего, всё динамично, интересно. Я участвую в нём с огромным удовольствием и благодарю самарский театр за тёплый приём».

Опера Чайковского стала новым словом не только в творчестве самого композитора, но и в развитии всей русской оперы. Никому из русских композиторов прежде не удавалось достигнуть такой силы драматического воздействия и глубины проникновения в самые потаенные уголки человеческой души, раскрыть сложный мир подсознательного, безотчетно движущего нашими действиями и поступками.

В постановке Михаила Панджавидзе одним из главных героев оперы становится сам город Петербург. Роскошные декорации воссоздают атмосферу торжественной и трагической красоты парадных видов Северной столицы времен Екатерины Великой. В этом мистическом городе свершаются человеческие судьбы, кипят страсти, здесь происходят фантастические события и снисходят духовные откровения. Постановка была номинирована на Российскую национальную премию «Золотая маска» как лучшая опера своего сезона.

Для солиста самарского театра Максима Сударева в этот вечер состоялся дебют в партии Князя Елецкого. «От новой работы получаю огромное эстетическое удовольствие, ведь Князь Елецкий является антагонистом главного героя и в конце с ним расправляется. Здесь стоит пояснить, что обычно в операх всё наоборот: тенор побеждает, а баритон остаётся ни с чем. Любая новая партия — это развитие. Фестиваль «Славянский дом» действительно масштабный, очень много стран, много певцов. Большая честь поработать с Иваном Гынгазовым, который является буквально суперзвездой современного оперного искусства», – поделился впечатлениями артист.

Другие партии исполнили: Граф Томский – Степан Волков, Сурин – заслуженный артист России, народный артист Самарской области Андрей Антонов, Чекалинский – Дмитрий Крыжский, Чаплицкий – Анатолий Невдах, Нарумов – Владимир Медведев, Полина – Анна Костенко, Гувернантка – Наталья Фризе, Маша – Екатерина Поздняк.

Дирижер – художественный руководитель и главный дирижер Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича Евгений Хохлов.

Фестиваль проводится при поддержке Правительства региона и призван объединить на самарской земле лучшие творческие силы оперных и музыкальных театров славянских народов. Программа Фестиваля, который проводится впервые на самарской земле, состоит из шедевров русской оперы.

Автор идеи и программы Фестиваля – Светлана Хумарьян, заслуженный работник культуры РСФСР, Почетный гражданин Самарской области. Художественный руководитель Фестиваля – художественный руководитель и главный дирижер Шостакович Опера Балет Евгений Хохлов.

В дни фестиваля на самарских подмостках будут представлены Большой театр Республики Беларусь, Сербский национальный театр в Нови-Саде, Национальный театр Белграда, Донецкий государственный академический театр оперы и балета имени А.Б. Соловьяненко, а также Луганская академическая филармония. В дальнейшем планируется расширение географии участников Фестиваля.

Следующие мероприятия программы фестиваля:

30 марта – опера П.И. Чайковского «Евгений Онегин;

4 апреля – опера А.П. Бородина «Князь Игорь»;

5 апреля – концертная программа, в первом отделении которой прозвучит хоровой концерт русской музыки, а во втором – кантата С.С. Прокофьева «Ледовое побоище»;

7 апреля – Гала-концерт.