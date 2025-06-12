В поселке Сокский Искаклинского района торжественно открыли сельский Дом культуры

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Сельский Дом культуры построен в рамках государственной программы Самарской области «Развитие культуры».

Это пилотный проект, впервые в регионе возвели модульный дом культуры. Такой способ строительства сочетает быстроту возведения, технологичность и функциональность.

Многофункциональный зал рассчитан на 100 человек, в нём можно проводить мероприятия различной направленности, библиотека, предусмотрены также кабинеты для сотрудников, помещения для кружковых занятий, фойе и технические помещения.



«В регионе ведется плановая работа по обновлению объектов культуры. В рамках регионального бюджета и за счет средств национального проекта «Семья» будем продолжать ремонтировать и строить Дома культуры, обновлять материальную базу театров, музеев, Детских школ искусств. Мы стремимся сделать культуру доступной для каждого, независимо от места жительства», — отметила министр культуры Самарской области Ирина Калягина

Открытие стало настоящим подарком для всех жителей. Теперь у сельчан есть современное культурное учреждение, соответствующее современным стандартам, а участники художественной самодеятельности могут развивать свое творчество в красивом здании.

В Доме культуре занимаются коллективы: народный вокальный самодеятельный ансамбль «Сударушка»; детский фольклорный ансамбль «Забавушка»; семейный ансамбль Смирновых; детский хореографический ансамбль «Ручеёк»; фольклорный ансамбль «Зоренька»; вокально инструментальный ансамбль «Сокичи»; кружок декоративно прикладного творчества «Умелые ручки» и «Живая кисть».

В этот день для гостей была организована экскурсия и концертная программа.

Фото: минкульт СО