В особняке Клодта в Самаре открывается экспозиция, посвящённая культуре Китая

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В особняке Клодта открывается экспозиция, посвящённая культуре Китая. В разных залах можно будет узнать о таких сокровищах, созданных в Китае и распространившихся по всему миру, как шёлк, фарфор и бумага. А историю и колорит Великого Шёлкового пути специально для выставки рисовали воспитанники творческих мастерских при музее.

Шёлковый путь простирался от Средиземного моря на западе до Индии на юге и до Китая на востоке и был самой знаменитой дорогой в истории человечества, на протяжении которой зарождались, расцветали и умирали города и целые цивилизации. По этой дороге, объединявшей множество маршрутов – от более коротких до затянувшихся на годы, шла не только торговля, но и происходило взаимопроникновение различных культур и традиций.

В каминном зале музея представлены работы дизайнера одежды и аксессуаров Алсу Бирюковой. Основой этой экспозиции стала одноимённая коллекция «Шёлковый путь - объединяя Восток и Запад». Главным материалом коллекции, в работе с которым Алсу Бирюкова достигла высочайшего мастерства, стал шёлк. Этот сложный в работе, но такой живой материал, дизайнер «приручил» за те тысячи часов, которые посвятил работе с ним, и километры шёлковых лент, ставших украшением женщин.

Великий Шелковый путь, ставший вдохновением для дизайнера, познакомил два разных мира - Восток и Запад. И эта коллекция - взгляд на загадочный Восток: цветущие восточные сады, персидские халаты и тюрбаны, яркие восточные базары, прохладные оазисы и нежные рассветы, миражи в пустыне, рисовые террасы, лаковые китайские шкатулки, рисунки ветра на песках пустыни, рисунки горных пород. Коллекция «Шелковый путь» - это крошечные шаги на этом пути, это открытка из места путешествия, которая рассказывают о том прекрасном, что есть на Востоке - утонченности, изысканности, деликатности и бережности.

Как говорит дизайнер Алсу Бирюкова: «Я живу в Самарской области, где Восток условно граничит с Западом, у меня восточные корни, но живу я в традициях русской культуры. Эти два мира прекрасно уживаются во мне. Моя коллекция - это попытка рассказать, как легко могут дружить два мира, как велика значимость культуры и как высока ответственность её сохранять, как важно помнить и чтить свои корни и как важно наполнять смыслами всё, что ты делаешь».

Продолжением выставки и ещё одним сокровищем, который Китай подарил миру, стал фарфор и керамика, представленные коллекцией Антона Лукьянова. Китайская керамика – феноменальное явление в истории мировой цивилизации, уникальное как с точки зрения совершенной технологии, так и художественных достижений. На протяжении веков она отражала все основные тенденции времени и влияла на развитие других видов искусства не только в Китае, но и далеко за его пределами. Керамику можно назвать энциклопедией китайской жизни, истории, мифологии, литературы и театра, поскольку все это нашло отражение в сюжетах росписей и бытовании самих предметов. Из этого, обладающего прекрасными свойствами пластического материала, на протяжении веков было создано огромное количество разнообразных по формам и назначению предметов.

Самарский коллекционер, знаток чайной церемонии и человек, на протяжении многих лет изучающий декоративно-прикладное искусство Китая, Антон Лукьянов собрал богатую коллекцию исинской керамики, одной из самых высоко ценимых как в самом Китае, так и за его пределами. На выставке представлены как традиционные формы исинских чайников, так и авторские работы современных мастеров-керамистов, чьи работы хранятся у коллекционеров по всему миру.

Завершает выставку самый таинственный зал музея – подвал особняка Клодта. Здесь представлена серия работ самарской художницы Евгении Шадриной. В технике бумажной пластики она изобразила символы китайского календаря и образы тех легенд, которые легли в его основу. Филигранная работа с материалом и художественные возможности, которые таит в себе такой «прозаичный» материал как бумага, могут стать настоящим открытием для гостей выставки.

Выставки открыты с 26 декабря 2024 года до 30 марта 2025

по адресу: ул. Куйбышева, 139.

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