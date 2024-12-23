В особняке Клодта в Самаре открывается экспозиция, посвящённая культуре Китая

Я нашел ошибку
Главные новости:
В течение двух дней свои работы показали 10 самодеятельных детских и молодежных коллективов.
В Самаре выбрали победителей регионального этапа фестиваля «Театральное Приволжье»
Главным экспертом пленарной сессии выступил министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.
Студентам в формате дискуссии рассказали о трендах развития туристической отрасли Самарской области
Иван Ключников — самарский художник, выпускник Самарского института культуры.
«ЗИМ Галерея»: откроется выставка самарского художника Ивана Ключникова «Зодиак»
СамГМУ получил финансирование на приобретение высокотехнологичного оборудования для создания нового «Центра ХимБиоФарм Инжиниринга».
«Центр ХимБиоФарм Инжиниринга» СамГМУ займется импортоопережением в фармации
Юрий Бурлака воссоздал образ оригинальной постановки 1892 года, которая состоялась на сцене Мариинского театра.
САТОБ представил новую постановку балета «Щелкунчик»
Актеры Самарского художественного театра («Витражи») подарили детям яркую и красочную зимнюю сказку о добре и настоящей дружбе.
В Самаре маленьким зрителям с ОВЗ показали новогодний спектакль
Одним из самых опасных в этом отношении является магнитный конструктор.
Врач назвала самый опасный подарок для детей на Новый год
В данный период маршруты патрулирования экипажей ДПС приближены к местам массового пребывания детей.
В губернии стартовало профилактическое мероприятие «Внимание дети! Зимние каникулы!»
Наверх
Самара  -8 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 102.34
-1.08
EUR 106.54
-1.42
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Студентам в формате дискуссии рассказали о трендах развития туристической отрасли Самарской области
В особняке Клодта в Самаре открывается экспозиция, посвящённая культуре Китая
В Самаре прозвучит древнерусское пение
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В особняке Клодта в Самаре открывается экспозиция, посвящённая культуре Китая

23 декабря 2024 13:25
186
В особняке Клодта в Самаре открывается экспозиция, посвящённая культуре Китая

В особняке Клодта открывается экспозиция, посвящённая культуре Китая. В разных залах можно будет узнать о таких сокровищах, созданных в Китае и распространившихся по всему миру, как шёлк, фарфор и бумага. А историю и колорит Великого Шёлкового пути специально для выставки рисовали воспитанники творческих мастерских при музее.

Шёлковый путь простирался от Средиземного моря на западе до Индии на юге и до Китая на востоке и был самой знаменитой дорогой в истории человечества, на протяжении которой зарождались, расцветали и умирали города и целые цивилизации. По этой дороге, объединявшей множество маршрутов – от более коротких до затянувшихся на годы, шла не только торговля, но и происходило  взаимопроникновение различных культур и традиций.

В каминном зале музея представлены работы дизайнера одежды и аксессуаров Алсу Бирюковой. Основой этой экспозиции стала одноимённая коллекция «Шёлковый путь - объединяя Восток и Запад». Главным материалом коллекции, в работе с которым Алсу Бирюкова достигла высочайшего мастерства, стал шёлк. Этот сложный в работе, но такой живой материал, дизайнер «приручил» за те тысячи часов, которые посвятил работе с ним, и километры шёлковых лент, ставших украшением женщин.

Великий Шелковый путь, ставший вдохновением для дизайнера, познакомил два разных мира - Восток и Запад. И эта коллекция - взгляд на  загадочный Восток: цветущие восточные сады, персидские халаты и тюрбаны, яркие восточные базары, прохладные оазисы  и нежные рассветы, миражи в пустыне, рисовые террасы, лаковые китайские шкатулки, рисунки ветра на песках пустыни, рисунки горных пород. Коллекция «Шелковый путь»  - это крошечные шаги на этом пути, это открытка из места путешествия, которая рассказывают о том прекрасном, что есть на Востоке - утонченности, изысканности, деликатности и бережности.

Как говорит дизайнер Алсу Бирюкова: «Я живу в Самарской области,  где Восток условно граничит с Западом, у меня восточные корни, но живу я в традициях русской культуры. Эти два мира прекрасно уживаются во мне. Моя коллекция - это попытка рассказать, как легко могут дружить два мира, как велика значимость культуры и как высока ответственность её сохранять, как важно помнить и чтить свои корни и как важно наполнять смыслами всё, что ты делаешь».

Продолжением выставки и ещё одним сокровищем, который Китай подарил миру, стал фарфор и керамика, представленные коллекцией Антона Лукьянова. Китайская керамика – феноменальное явление в истории мировой цивилизации, уникальное как с точки зрения совершенной технологии, так и художественных достижений. На протяжении веков она отражала все основные тенденции времени и влияла на развитие других видов искусства не только в Китае, но и далеко за его пределами. Керамику можно назвать энциклопедией китайской жизни, истории, мифологии, литературы и театра, поскольку все это нашло отражение в сюжетах росписей и бытовании самих предметов. Из этого, обладающего прекрасными свойствами пластического материала, на протяжении веков было создано огромное количество разнообразных по формам и назначению предметов.

Самарский коллекционер, знаток чайной церемонии и человек, на протяжении многих лет изучающий декоративно-прикладное искусство Китая, Антон Лукьянов собрал богатую коллекцию исинской керамики, одной из самых высоко ценимых как в самом Китае, так и за его пределами. На выставке представлены как традиционные формы исинских чайников, так и авторские работы современных мастеров-керамистов, чьи работы хранятся у коллекционеров по всему миру.

Завершает выставку самый таинственный зал музея – подвал особняка Клодта. Здесь представлена серия работ самарской художницы Евгении Шадриной. В технике бумажной пластики она изобразила символы китайского календаря и образы тех легенд, которые легли в его основу. Филигранная работа с материалом и художественные возможности, которые таит в себе такой «прозаичный» материал как бумага, могут стать настоящим открытием для гостей выставки.

 

  Выставки открыты с 26 декабря 2024 года до 30 марта 2025

по адресу: ул. Куйбышева, 139. 

6+

Теги: Мероприятия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Главным экспертом пленарной сессии выступил министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.
23 декабря 2024, 16:17
Студентам в формате дискуссии рассказали о трендах развития туристической отрасли Самарской области
Главным экспертом пленарной сессии выступил министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов. Общество
89
В Самаре зазвучит древнерусское пение
20 декабря 2024, 13:16
В Самаре прозвучит древнерусское пение
В репертуаре тольяттинского ансамбля - песнопения знаменного и демественного распевов XV-XVII веков, раннее русское многоголосье и русские духовные сти Культура
696
В мероприятии примут участие воспитанники кадетских учреждений, военно-патриотических клубов, дети участников СВО, «Волонтеры Победы», ветераны Министерства обороны, представители общественных организаций региона.
19 декабря 2024, 19:46
20 декабря в Самарском Доме офицеров состоится областной офицерско-кадетский бал «Вместе мы сила»
В мероприятии примут участие воспитанники кадетских учреждений, военно-патриотических клубов, дети участников СВО, «Волонтеры Победы», ветераны... Общество
759
В центре внимания
Среднесуточный вывоз снега в Самаре составляет более 5 тысяч тонн
23 декабря 2024  10:25
Среднесуточный вывоз снега в Самаре составляет более 5 тысяч тонн
204
В списке оставили двух кандидатов в мэры Самары из семи
21 декабря 2024  12:25
В списке оставили двух кандидатов в мэры Самары из семи
912
В Самарской области ожидают сильный ветер
20 декабря 2024  13:57
В Самарской области ожидают сильный ветер
765
Вячеслав Федорищев встретился с участниками «Школы героев» и специалистами Самарского филиала Госфонда «Защитники Отечества»
20 декабря 2024  10:09
Вячеслав Федорищев встретился с участниками «Школы героев» и специалистами Самарского филиала Госфонда «Защитники Отечества»
2766
Вячеслав Федорищев поздравил работников органов безопасности региона с профессиональным праздником
20 декабря 2024  09:44
Вячеслав Федорищев поздравил работников органов безопасности региона с профессиональным праздником
646
Весь список