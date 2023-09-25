В октябре Самара примет Транссибирский Арт-Фестиваль

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Художественный руководитель фестиваля – музыкант с мировым именем Вадим Репин, один из лучших скрипачей современности.

24 октября - Камерный вечер в Самарской филармонии.

Народный артист РФ, победитель конкурса имени королевы Елизаветы в Брюсселе, кавалер Ордена Почетного легиона Вадим Репин (скрипка) выступит вместе с лауреатами международных конкурсов Еленой Таросян (скрипка), Ильей Тарасенко (альт), Петром Кондрашиным (виолончель), Вадимом Руденко (фортепиано) и Александрой Тихоновой (арфа).

26 октября - Симфонический вечер с участием Академического симфонического оркестра Самарской филармонии под управлением художественного руководителя и главного дирижера Дениса Власенко и скрипача с мировым именем Вадима Репина.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства культуры Самарской области.