В Новокуйбышевске подвели итоги  всероссийского конкурса чтецов «Родная речь»

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«Мой Пушкин». В Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина Новокуйбышевска подвели итоги всероссийского конкурса чтецов «Родная речь».

23 апреля состоялись финальные прослушивания офлайн-номинации и торжественно объявлены победители и лауреаты Юбилейного Всероссийского конкурса чтецов «Родная речь». Конкурс имеет уникальную и яркую историю. За 20 лет его участниками стали более 12000 тысяч человек! В финальных турах конкурсов было прочитано более 2000 стихотворений.

«Мой Пушкин» — тема юбилейного конкурса! Он стал настоящим подарком в год 70-летия Новокуйбышевска и Центральной библиотеки имени А.С. Пушкина.

На ХХ-й юбилейный конкурс подано 1567 заявок из разных регионов России.

В предварительных прослушиваниях офлайн приняли участие более 300 человек. На Всероссийский Финал отобрано 116 лучших чтецов из Новокуйбышевска, Самары, Сызрани, Похвистнево, Большеглушицкого района, п.г.т. Безенчук, с Кошки.

Финалистов и гостей конкурса поприветствовала министр культуры Самарской области Татьяна Павловна Мрдуляш: «Я приветствую участников и финалистов конкурса «Родная речь»! Хочу пожелать всем юным чтецам, всем, кто увлекается русской поэзией, русской литературой успехов, удовольствия, творческого вдохновения от участия в конкурсе.

Очень рада, что в этом году тема конкурса посвящена творчеству Александра Сергеевича Пушкина. Это, конечно, самый великий русский поэт. Это создатель современного литературного языка. Это наш классик, наше всё. И в то же время это всегда актуальный и всегда интересный поэт, который отзывается в сердцах и самых молодых и самых взрослых людей. В его творчестве каждый может найти что-то для себя».

Видеоприветствие прозвучало и от Владимира Гальченко, заслуженного артиста Российской Федерации, под патронатом которого проходит конкурс.

На финале собрались самые лучшие, самые яркие, самые артистичные чтецы!

XX Всероссийского библиотечного конкурса чтецов «Родная речь».

Вот имена победителей:

В первой возрастной категории от 6 до 9 лет лучшим признано выступление Каратаевой Марины (п. Кинельский). В день финала талантливая девочка праздновала свой день рождения на значимом поэтическом конкурсе и порадовала членов жюри и зрителей ярким и артистичным прочтением отрывка из поэмы «Руслан и Людмила».

Второе и третье место заняли юные артистки из города Самары — Максимова Екатерина и Максимова Лада.

Втора возрастная категория конкурса — от 10 до 14 лет оказалось самой многочисленной, свои прочтения Пушкина в ней представили 52 конкурсанта. Жюри было невероятно сложно выбрать только трёх победителей, поэтому принято решения разделить места. Обладателями первого призового места стали чтецы из Новокуйбышевска — Абрамова Александра и Солдаткин Семён. Второе место разделили Портянко Софья (г. Новокуйбышевск) и Чернов Илья (г. Самара). А третье место по праву досталось финалистке из п. Безенчук Сусловой Анне и Трунину Артёму – учащемуся школы №5 г. Новокуйбышевска.

Победителями в третей возрастной категории — от 15 до 30 лет стали:

1 место – Гусева Арина, г. Сызрань

2 место – Меренкова Анна, г. Новокуйбышевск

3 место – Антипов Кирилл, г. Сызрань

1 место в категории от 31 года заняла Пуковская Нина Фёдоровна ветеран образования и преданная поклонница творчества А.С. Пушкина из города Похвистнево. Второе место у Мишутина Олега Владимировича (г. Новокуйбышевск). Третьего места удостоена самарская поэтесса Дюкова Виктория Араратовна.

Лауреатами конкурса и обладателями поощрительных призов стали ещё более 40 ярких финалистов.

Подведены итоги онлайн-номинация «ВИДЕОРОЛИК»

ПОЧЁТНОЕ гран-при Всероссийского конкурса «Родная речь 2022» удостоена Туманова Нэлли Антоновна — пушкинист, создатель единственного в Самарской области музея А. С. Пушкина, самый СТАРШИЙ участник конкурса. Нэлли Антоновне уже 93 года, но она с неиссякаемым энтузиазмом и большой любовью рассказывает о Пушкине подрастающему поколению.

Победителями по оценкам жюри стали чтецы из г. Саратов, Тула, Тольятти, Орск, Железноводск, Камчатского края, Смоленской, Саратовской, Нижегородской, Ульяновской и Самарской областей.

Первое место в старшей возрастной категории получил чтец Артур Акульчик из села Большое Болдино Нижегородской области, чей образ невероятно сходен с образом великого поэта. Двойник великого поэта считает, что его очень многое связывает с оригиналом: Артур тоже родился в год Козы по восточному календарю и тоже под созвездием Близнецов, тоже пишет стихи и рисует, он такой же заядлый картёжник, каким был Пушкин. Ну и, как поэт, он личность разносторонняя: дипломированный психолог, изучает антропонимику и старинные танцы, играет на флейте и гитаре, придумывает и показывает фокусы.

Обладательница второго места в старшей возрастной категории – заведующая библиотекой села Русский Юрмаш Республики Башкортостан —

Воробьева Ольга Николаевна невероятно вдохновенно прочла стихотворение «Цветок».

Параллельно с работой по оценке видеороликов на сайте конкурса (libnvkb.ru) проходило народное голосование. Каждый мог оставить свой голос за понравившееся прочтение.

Победителями в каждой возрастной категории номинации «Народное голосование» стали:

1 возрастная категория — Павлов Александр Андреевич, 9 лет (2800 голосов) — Советская Гавань, Хабаровский край

2 возрастная категория — Ширяева Александра Юрьевна, 11 лет

(3055 голосов) — с. Алтарик, Иркутская обл.

3 возрастная категория – Анищенко Наталья Александровна, 16 лет

(1006 голосов) — п. Безенчук, Самарская область

4 возрастная категория – Громкова Татьяна Александровна, 41 год

(218 голосов) — Саратовская область

Каждый из победителей достоин аплодисментов за проникновенное чтение и яркие образы. Творчески участники подошли к созданию видеороликов – использовали костюмы, театрализации, видеомонтаж. Посматривать их – большое удовольствие.

По итогам номинации «Видеоролик» ещё более 60 талантливых конкурсантов получили дипломы лауреатов. Поощрительные призы – замечательные книги и фирменные шоперы конкурса будут отправлены адресатам почтой России.

Поощрения удостоены лучшие чтецы из г. Санкт-Петербург, Таганрог, Северодвинск, Нижний Новгород, Златоуст, Тольятти, Сызрань, Курган, Ижевск, Самара; Ставропольского края, Тюменской, Иркутской, Кировской, Тверской, Пензенской, Ульяновской, Новосибирской, Белгородской т Самарской областей; Республики Марий Эл, Тыва, Татарстан, Крым, Алтай, Башкортостан, Удмуртской и Чувашской Республик.

Полный список победителей и наградные документы размещены на сайте.

Фото: минкульт СО