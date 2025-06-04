В Новокуйбышевске открылась XV детская музыкальная академия Юрия Башмета

132

2 июня в театрально-концертном комплексе «Дворец культуры» г. Новокуйбышевска прошла церемония открытия XV детской музыкальной академии стран СНГ под патронатом Героя труда РФ, народного артиста СССР Юрия Башмета с участием государственного симфонического оркестра «Новая Россия».

ХV детская музыкальная академия в Самаре – это музыкальный форум профессиональной поддержки одаренных детей. Открытие по традиции проходит в Новокуйбышевске. Выдающегося альтиста и дирижера Юрия Башмета с этим городом связывают давние творческие связи: с 2005 года одна из музыкальных школ города носит имя выдающегося музыканта современности. Год спустя школа стала экспериментальной площадкой по профессиональной подготовке учащихся струнно-смычковых отделений. Здесь проходит межрегиональный фестиваль-конкурс ансамблевого музицирования исполнителей на струнно-смычковых инструментах имени Ю.А. Башмета «VIOLAART», мастер-классы и концерты в рамках Детской музыкальной академии стран СНГ и Балтии под патронатом маэстро.

«Я хочу поздравить всех участников академии, – обратился к ребятам и преподавателям во время открытия народный артист СССР Юрий Башмет. – Она доказала право не только на свое существование, но и процветание».

На открытии в исполнении государственного симфонического оркестра «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета прозвучали произведения П. И. Чайковского. Концерт стал посвящением 185-летнему юбилею великого русского музыканта. Детская музыкальная академия стран СНГ под патронатом народного артиста СССР Юрия Башмета все 15 лет своей работы развивает традиции русской школы игры на музыкальных инструментах.

В этом году в академических мастер-классах занимаются 79 одаренных детей из Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана, даровитые юные музыканты из Жигулевска, Новокуйбышевск, Самары, Сызрани, Тольятти, Чапаевск и Красноярского района. В программе – фортепиано, скрипка, виолончель, флейта, труба и классическая гитара. На площадках академии не только оттачивают технику, она давно стала настоящим символом единения детей и взрослых из разных стран.

«Музыку невозможно только механически извлекать из нот, – отметил Сергей Главатских, доцент кафедры специального фортепиано Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, преподаватель Центральной музыкальной школы – Академии исполнительского искусства, концертирующий исполнитель, лауреат международных конкурсов. – Ее надо брать из рук, она требует общения профессионального, дружеского. Вот эта академия и есть основа такого общения. Все эти годы она развивает культурные связи между странами».

Напомним, что число выпускников академии за все время ее работы приближается к 1000 – это одаренные ребята из России и стран ближнего зарубежья, в том числе и Самарского региона.

«Академия стала важной платформой для обмена знаниями и опытом. Общение с профессионалами помогает ребятам не только развивать свои творческие способности, но и расширять горизонты в области музыкального искусства. Музыкальная культура нашего региона будет только расти, и именно эти молодые таланты станут её продолжением в будущем», -– отметила Ирина Калягина, министр культуры Самарской области.

11 молодых музыкантов из Самары, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевска и Похвистнево ярко заявили о себе в составе всероссийского юношеского симфонического оркестра 2022–2025 годов под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета.

В дни работы академии – 2025 пройдут два выездных концерта – в Отрадном и Чапаевске – где зрители смогут увидеть и услышать совместное выступление маститых исполнителей и талантливых детей

Фото – Министерство культуры Самарской области