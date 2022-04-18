В начале мая в Самаре состоится региональная программа фестиваля «Золотая Маска»

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В начале мая на сцене САТОБ имени Дмитрия Шостаковича состоится региональная программа фестиваля «Золотая Маска».

В рамках программы спектакли-лауреаты и номинанты премии «Золотая Маска» едут на гастроли по стране. Вы не могли приехать на фестиваль в Москву? Тогда «Золотая Маска» едет к вам!

На сцене Самарского академического театра оперы и балета состоятся два спектакля: 3 и 6 мая.

3 мая, вторник – вечер одноактных балетов театра «Урал Опера Балет» (Екатеринбург): «Неаполь», «Brahms Party», «Вариации Сальери» (12+).

«Неаполь» – дивертисмент из балета на музыку Хольгера Симона Паулли и Эдварда Хельстеда. Спектакль вошел в лонг-лист (то есть в число самых заметных спектаклей) сезона 2020/21 по мнению экспертного совета фестиваля «Золотая Маска»-2022.

Оригинальный балет под названием «Неаполь, или Рыбак и его невеста» сочинил в 1842 году датчанин Август Бурнонвиль – фигура мирового балета, сопоставимая по масштабам с Мариусом Петипа. Дивертисментную версию для Екатеринбурга поставил продолжатель их дела, хореограф-неоклассик Вячеслав Самодуров, художественный руководитель Урал Балета, многократный лауреат «Золотой маски».

«Brahms Party» на музыку Иоганнеса Брамса был номинирован на «Золотую Маску»-2020 как лучший спектакль в балете и за лучшую работу хореографа. Это оригинальная работа Антона Пимонова, ныне руководителя балетной труппы Пермского театра оперы и балета, – и это праздник чисто мужского неоклассического танца.

«Вариации Сальери» на музыку Антонио Сальери «26 вариаций на тему испанской фолии» – снова работа Вячеслава Самодурова, и на этот раз заслуженный лауреат «Золотой Маски» 2014 года: «Лучший спектакль в балете», «Лучшая работа хореографа», «Лучшая женская роль» (Елена Воробьева), не считая номинации за лучшую мужскую роль (Андрей Сорокин). «Фолия» в переводе означает «безумие» или «страсть», и Самодуров исследует, как далеко может зайти классический балет, не изменяя себе.

6 мая, суббота – драматический спектакль Российского академического молодежного театра (Москва) «Сын» Флориана Зеллера (18+). Режиссер Юрий Бутусов, композитор Фаустас Латенас.

Номинации на премию «Золотая Маска» 2022 года: «Лучший спектакль в драме, большая форма», «Лучшая работа режиссера», «Лучшая работа художника» (Максим Обрезков), «Лучшая работа художника по свету» (Александр Сиваев), «Лучшая мужская роль» (Евгений Редько), «Лучшая женская роль второго плана» (Татьяна Матюхова), «Лучшая мужская роль второго плана» (Александр Девятьяров).

Спектакль о том, как на жизнь сына-подростка влияет решение отца создать другую семью, но не все так просто. «Бутусов не столько разламывает драматургию Зеллера своими постановочными фантазиями, сколько добавляет ей отсутствующий объем. Чему в первую очередь способствует центральная инверсия: мальчика Николя в спектакле РАМТа играет самый старший из участников этого спектакля Евгений Редько, отца и мачеху — молодые актеры Александр Девятьяров и Виктория Тиханская. Прием не новый, но в данном случае очень действенный. Николя в исполнении Редько парадоксально точен не только неуклюжей подростковой пластикой, когда тело растет слишком быстро и непропорционально, но и всей своей угрюмой замкнутостью, которая так контрастирует и с моложавой легкостью отца и мачехи, и с кабаретной экстравертностью матери». (Газета «Коммерсант»)

В 2022 году региональная программа фестиваля «Золотая маска» проходит в 13 российских городах. Самарская область участвует в ней уже второй раз. Программа проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Правительства Самарской области. Генеральные партнеры – Благотворительный Фонд Михаила Прохорова и Сбер.

Фото: Ольга Карелюк