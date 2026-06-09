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В музейном саду Детской картинной галереи в Самаре состоится художественный пленэр

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в музейном саду Детской картинной галереи в Самаре состоится художественный пленэр

16 июня 2026 года в музейном саду Детской картинной галереи в Самаре состоится художественный пленэр. Основы живописи акварелью будут изучать 20 «серебряных» волонтеров Добро.Центра «Молоды Душой». Для многих из них это будет первый опыт создания акварельного рисунка. Пленэр пройдет под руководством художника Татьяны Гавриловой, участника выставки «175 лет в сердце России».

 Данное событие открывает серию мероприятий в рамках сотрудничества МБУК г.о. Самара «Музей «Детская картинная галерея» и Добро.Центра «Молоды Душой» Самарской области - СРМОО «Центр социальных проектов».  Соглашение о социальном партнерстве будет подписано перед началом мастер-класса и станет основой системного межпоколенческого культурного взаимодействия.

В рамках сотрудничества планируется участие и организация совместных проектов: проведение тематических культурно-просветительских мероприятий, организация пешеходных экскурсий, посещение действующих выставок в Детской картинной галерее, проведение творческих мастер-классов «серебряных» волонтеров для детей и юношества.

Взаимодействие будет направлено на популяризацию культурологических и краеведческих знаний, художественно-эстетическое развитие, обмен опытом представителей старшего возраста с подрастающим поколением.

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