В музее «Самара Космическая» откроется персональная выставка Виктора Панидова в технике офорт

12 апреля 2007 года был открыт МВЦ «Самара Космическая». К юбилею музей подготовил серию мероприятий.
В частности, посетителям будет представлена персональная выставка работ космической тематики члена Союза художников России, всемирно известного графика, автора тысяч книжных иллюстраций Виктора Панидова.
Планеты, космические корабли, Юрий Гагарин - 13 картин погружают в атмосферу космоса. Сюжеты работ Виктора Панидова – это мечты и представления художника о полетах за пределы стратосферы и о людях, стоявших у истоков космонавтики.
Все экспонируемые работы выполнены в технике офорт. Это очень трудоемкая техника: сначала создается рисунок, затем он масштабируется на кальку, потом процарапывается на металлической доске в зеркальном отражении. Для создания рельефа рисунок протравливают кислотой.
Выставка продлится до октября, увидеть уникальные работы смогут все посетители экспозиций музея.
Фото: администрация Самары