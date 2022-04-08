В музее «Самара Космическая» откроется персональная выставка Виктора Панидова в технике офорт

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12 апреля 2007 года был открыт МВЦ «Самара Космическая». К юбилею музей подготовил серию мероприятий.



В частности, посетителям будет представлена персональная выставка работ космической тематики члена Союза художников России, всемирно известного графика, автора тысяч книжных иллюстраций Виктора Панидова.



Планеты, космические корабли, Юрий Гагарин - 13 картин погружают в атмосферу космоса. Сюжеты работ Виктора Панидова – это мечты и представления художника о полетах за пределы стратосферы и о людях, стоявших у истоков космонавтики.



Все экспонируемые работы выполнены в технике офорт. Это очень трудоемкая техника: сначала создается рисунок, затем он масштабируется на кальку, потом процарапывается на металлической доске в зеркальном отражении. Для создания рельефа рисунок протравливают кислотой.

Выставка продлится до октября, увидеть уникальные работы смогут все посетители экспозиций музея.

Фото: администрация Самары