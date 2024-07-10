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В Музее-галерее «Заварка» состоится открытие выставки «Было/Не было»

10 июля 2024 09:18
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в Музее-галерее «Заварка» состоится открытие выставки «Было/Не было»

12 июля (пятница) в 18.00 в Музее-галерее «Заварка» состоится открытие выставки «Было/Не было» (12+), посвященной сказкам Самарской Луки.

Фольклорное наследие Поволжья в таком объеме (более 200 сказок) впервые было опубликовано Дмитрием Николаевичем Садовниковым в книге «Сказки и предания Самарского края» (1884, 12+). Изучив сборник, кураторы выставки отметили, что местные сказки и былины содержательно многообразны.

Название книги отсылает нас только к сказкам и преданиям, но в ней представлены и другие жанры народной прозы. Сказки повествуют о вымышленных событиях, былички и легенды претендуют на достоверность – их рассказчик представляется свидетелем события. Отсюда и название выставки – «Было/Не было». Кураторы проанализировали образцы трех жанров: сказки, былички и легенды.

Сказки на выставке представлены через инсталляцию «Волшебные предметы быта», а также адаптированные и оригинальные версии сказочных текстов. Былички иллюстрированы портретами их главных персонажей (потусторонних существ, включенных в народную демонологию), а легенды – видами Жигулевских гор и историческими персонажами, представленными в сборнике.

К сожалению, сам Дмитрий Садовников, собравший и записавший народную прозу Поволжья, не дожил до публикации своего сборника и не оставил аннотации к нему. Кураторы предложили современным самарским художникам интерпретировать некоторые сказки и создать к ним иллюстрации. В проекте приняли участие Яна Арбузова, Кирилл Гуров, Савелий Малахов, Антон Вейс, Анастасия Альбокринова, Ева Сизикова, Софья Светлова.

На выставке гости познакомятся с уникальным нематериальным культурным наследием, узнают, как определяются фольклорные жанры и по каким характеристикам их можно отличить друг от друга, как в фольклоре изображается действительность. Научные сотрудники Музея-галереи «Заварка» постарались как можно шире раскрыть тему, чтобы посетители смогли по-настоящему оценить фольклорное наследие Самарского края и почувствовать себя главными героями представленных произведений.

Выставка продлится до 8 ноября.

Кураторы – заведующий Музеем-галерей «Заварка», заместитель директора Музея Эльдара Рязанова по научной работе Екатерина Елисеева и старший научный сотрудник «Заварки» Кирилл Гуров.

На открытии пройдет кураторская экскурсия по экспозиции. Вход свободный (бесплатно), предварительная запись не требуется.

 

Теги: Мероприятия

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