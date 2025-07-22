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В Музее-галерее «Заварка» состоится концерт и читка воспоминаний под названием «7th»

22 июля 2025 09:55
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в Музее-галерее «Заварка» состоится концерт и читка воспоминаний под названием «7th»

25 июля (пятница) в 18.30 в Музее-галерее «Заварка» состоится концерт и читка воспоминаний под названием «7th» («Седьмая») (6+).

В рамках выставки «Здесь осталось детство» (12+) актер театра «Место действия» и композитор Сергей Бережной представит новое музыкальное произведение. Оно основано на семи подлинных воспоминаниях детей военного Куйбышева и отсылает к Седьмой («Ленинградской») симфонии Дмитрия Шостаковича, которая была закончена в нашем городе. Бережной попытается поговорить об идее завершенности звуковыми, шумовыми, нотальными и антинотальными способами.

«Число семь в сакральном смысле – символ дисгармонии, но в понятии христианства оно означает завершенность и полноту» – объясняет Сергей Бережной.

Вход на мероприятие – 350 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cNP0Ta

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