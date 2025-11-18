110

В субботу, 22 ноября, в 16.00 в Музее-галерее «Заварка» состоится чайная церемония «Чай до востребования: ушедшие традиции домашних чаепитий» (6+). Ее проведет культуролог, эксперт по чайным культурам мира Александра Шайдрова.

«Приглашаем вас на необычное чаепитие, – говорят организаторы. – Вы совершите путешествие во времени: за одним столом, в одной комнате, вы ощутите смену традиций, вкусов и судеб. От размеренного уклада купеческой семьи до шумной коммунальной жизни, от забытой русской чайной традиции до ее возрождения теперь».

Стены дома Маштакова помнят три эпохи, каждый слой истории оставил на них свой отпечаток и свой рецепт чаепития. Церемония станет диалогом с прошлым и непринужденным разговором с будущим, а главным собеседником окажется сам дом. Гости познакомятся с традиционными для каждой эпохи чаями, способами их заваривания и подачи.

Вход на мероприятие – 700 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cvlpbN