В Госдуме предложили "сбор совести" на алкоголь и табак
обучение стало самым популярным бонусом в вакансиях
Тольяттинка, занимаясь переустройством своей квартиры, нарушила систему отопления
Школьников Самарской области приглашают принять участие во всероссийской акции «Мой гений, мой ангел, мой друг. Олимпиада»
Самарцы оценили свои профессиональные навыки и поделились планами по карьерному развитию на 2026 год
в Музее-галерее «Заварка» состоится чайная церемония «Чай до востребования: ушедшие традиции домашних чаепитий»
Более ста рейдов с участием самарских росгвардейцев проведено на акваториях рек Куйбышевского водохранилища
МВД России рассказало, как удалить информацию о себе в интернете, чтобы ей не воспользовались мошенники
В Самаре в «Заварке» пройдет лекция «Cоветский пир: между коллективной мечтой и личным праздником»
Самару празднично оформят к Новому году 
Киношкола Музея Рязанова проведет занятие 22 ноября
В Музее-галерее «Заварка» состоится чайная церемония «Чай до востребования: ушедшие традиции домашних чаепитий»

18 ноября 2025 10:15
110
в Музее-галерее «Заварка» состоится чайная церемония «Чай до востребования: ушедшие традиции домашних чаепитий»

В субботу, 22 ноября, в 16.00 в Музее-галерее «Заварка» состоится чайная церемония «Чай до востребования: ушедшие традиции домашних чаепитий» (6+). Ее проведет культуролог, эксперт по чайным культурам мира Александра Шайдрова.
«Приглашаем вас на необычное чаепитие, – говорят организаторы. – Вы совершите путешествие во времени: за одним столом, в одной комнате, вы ощутите смену традиций, вкусов и судеб. От размеренного уклада купеческой семьи до шумной коммунальной жизни, от забытой русской чайной традиции до ее возрождения теперь».
Стены дома Маштакова помнят три эпохи, каждый слой истории оставил на них свой отпечаток и свой рецепт чаепития. Церемония станет диалогом с прошлым и непринужденным разговором с будущим, а главным собеседником окажется сам дом. Гости познакомятся с традиционными для каждой эпохи чаями, способами их заваривания и подачи.
Вход на мероприятие – 700 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cvlpbN

 

утром 18 ноября местами в Самарской области ожидается туман
18 ноября 2025  09:26
Утром 18 ноября местами в Самарской области ожидается туман
127
Администрация Самары заключила ряд соглашений с общественными организациями
17 ноября 2025  13:02
Администрация Самары заключила ряд соглашений с общественными организациями
329
Ваш голос решит, как будет развиваться Самара!
17 ноября 2025  11:02
Ваш голос решит, как будет развиваться Самара!
304
В ходе визита состоялась рабочая встреча губернатора с главой муниципального образования городской округ Снежное ДНР Сергеем Ермаковым.
15 ноября 2025  18:07
Вячеслав Федорищев посетил город Снежное ДНР
1629
Стартовал прием заявок на конкурс для лучших работодателей региона
14 ноября 2025  17:05
Стартовал прием заявок на конкурс для лучших работодателей региона
1601
