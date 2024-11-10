В Историческом парке Самары состоится показ документального фильма о жизни театра «Грань»

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12 ноября в 19.00 в Историческом парке «Россия – моя история» Самара 12 ноября состоится предпремьерный показ документального фильма о жизни театра «Грань» режиссера Елены Галяниной.



В течение года киногруппа «преследовала» театр повсюду: во время репетиций и спектаклей, операторы снимали закулисье и обсуждения ежедневных рабочих вопросов. Итогом этой большой работы стал документальный фильм.



После просмотра получасовой картины состоится встреча с главным героем этого проекта – художественным руководителем театра Денисом Бокурадзе и авторами фильма – режиссером Еленой Галяниной и продюсером проекта Дмитрием Одерусовым.



В команду проекта вошли кинематографисты из Москвы и Самары, выпускающая студия «Волга-фильм».



Запись на мероприятие по тел: 250-01-32

Фото: минкульт СО