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В Историческом парке «Россия - Моя история» в Самаре состоится бал-маскарад «Петровские ассамблеи»
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В Историческом парке «Россия - Моя история» в Самаре состоится бал-маскарад «Петровские ассамблеи»

15 июня 2022 16:46
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На мероприятии обязателен дресс-код. Любой желающий сможет приобщится к досугу русского общества 18-го века.

Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина, 2022 год в России официально объявлен годом Петра I - последнего царя всея Руси (1682-1721) и первого российского императора (1721-1725).

В Самаре в рамках празднования этой значимой даты 18 июня в 16:00 в Историческом парке «Россия - Моя история» состоится бал-маскарад «Петровские ассамблеи», приуроченный к 350-летию со дня рождения Петра I.

Команда организаторов – Исторический парк «Россия – Моя история и общественная организация Бальное Движение ИМПЕРИЯ подготовили настоящее погружение в Петровскую эпоху. Любой желающий сможет приобщится к досугу русского общества 18-го века.

В программе:

Мастер-классы по историческим бальным танцам;

Показательные номера от танцевального коллектива "Армида";

Игры и забавы прошлых веков;

Уроки немецких фехтшуле (фехтовальных школ) и постановочные поединки на мечах и саблях от Самарского клуба исторического фехтования Castrum Fluminis;

Фуршет от наших спонсоров;

 Волшебная атмосфера бала-маскарада

И многое другое!

На мероприятии обязателен дресс-код. Для дам: платье не выше колена, туфли, не оставляющие следов на полу, собранная прическа, перчатки, карнавальная маска. Для кавалеров: костюм-тройка/костюм-двойка/брюки с жилеткой и рубашкой/смокинг/фрак, галстук-бабочка или шейный платок, туфли, не оставляющие следов на полу, перчатки, карнавальная маска, сообщает администрация Исторического парка.

Стоимость: 500 рублей

Ссылка для регистрации на мероприятие.

Телефон для справок: +7 (846) 250-01-32, 250-01-52

Адрес: г. Самара, ул. Красноармейская, д. 131, ТК "Гуд`Ок", 3 этаж.

 

Фото:  администрация Исторического парка

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