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В историческом парке «Россия – моя история» 26 сентября состоится открытие выставки фотографии «Черное и белое».



Начало в 18.00.



Организаторы:

– Самарское областное отделение Союза журналистов России,

– Фотообъединение областного Союза журналистов,

– исторический парк «Россия – моя история».



Мероприятие состоится по адресу: ИП «Россия – моя история», г.Самара, ул. Красноармейская, д.131.



«Черное и Белое» – творческий проект, отражающий разные жанры, темы, стили и авторские взгляды.

В экспозиции будет представлено 140 работ самарских фотографов.

Выставка черно-белой фотографии соберет профессионалов и любителей фотоискусства.

Главная идея проекта – общение авторов со зрителем на особом визуальном языке черно-белого изображения.



Авторы представленных работ – члены Фотообъединения областного Союза журналистов: Алмалиева Екатерина, Атюшева Любовь, Афанасьева Екатерина, Григорьева Анна, Демидова Елена, Кейлина Марина, Кирюшкин Олег, Коломеец Геннадий, Крайнов Вениамин, Курилов Владимир, Курочкин Сергей, Ларионов Андрей, Мишина Екатерина, Муханов Николай, Назарова Ирина, Раскина Надежда, Рубинчик Владимир, Силютина Анна, Стрелец Юрий, Фомина Елена, Шинкевич Наталия.

Выставка будет интересна как профессионалам, так и начинающим фотографам, также рекомендуется для семейного просмотра.

Выставка будет работать до 13 октября.

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